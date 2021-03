Daydreamer Anticipazioni 3 marzo 2021: la Puntata Serale su Canale5

Anticipazioni TV

Daydreamer torna in prima serata su Canale5, stasera mercoledì 3 marzo 2021. Le Anticipazioni della soap rivelano che Can rischierà la vita tra le fiamme mentre Nihat e Mevkibe scopriranno che Emre non ha un'amante.

Daydreamer torna a farci compagnia nella prima serata di Canale5. Come vi avevamo annunciato in un nostro precedente articolo, il destino della soap di Can Yaman sembra subire sempre scossoni. A farne le spese è stato l'appuntamento serale con la soap, sacrificato – ultimamente – per far posto alle partite di Champions League. Ma in questa prima settimana di marzo, i match faranno una pausa. Questo permetterà quindi agli spettatori di tornare a gustarsi un dopo cena in compagnia delle avventure della Fikri Harika e di tutti i suoi vecchi e nuovi amici! Ma scopriamo le Anticipazioni delle puntate in onda alle 21.50: Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz vogliono riportare in auge l'azienda e Aziz propone loro un'importante lavoro. Sanem intanto scopre che Can sarà il fotografo che si occuperà del servizio per la sua premiazione. Durante la notte il capanno di Can - in cui il ragazzo ha trovato momentaneo alloggio - va a fuoco e Mihriban sospetta che ci sia lo zampino di Huma.

Anticipazioni Daydreamer: Aziz ha un piano per far rinascere la Fikri Harika

Muzzo e Ceycey sono i nuovi padroni della Fikri Harika. Anche Deren e Sanem sono coinvolte nel progetto di questi due ragazzi e si stanno dando da fare per poter riportare l'azienda in auge. Aziz, felice che i ragazzi si stiano occupando della Fikri, decide di dar loro una mano. Ha infatti in mente un nuovo progetto per sponsorizzare Sanem e lei creerà addirittura la brochure. Tutti sono entusiasti di questa novità e non vedono l'ora di buttarsi a capofitto in questo nuovo lavoro. C'è però un grosso ma! A curare il servizio fotografico sarà Can. La Aydin non è per nulla contenta di dover collaborare con il suo ex fidanzato, con cui intrattiene dei rapporti molto freddi e distaccati. Il fotografo si rende conto della situazione e cerca di tirarsi indietro. Sta infatti già abusando della pazienza della ragazza, occupando il capanno nella sua tenuta.

Daydreamer Anticipazioni: Can chiede perdono a Sanem ma intanto ha un piano contro Yigit

Mentre si conclude con un bel sorriso la caccia alla presunta amante di Emre – che si rivela un abbaglio presto da Nihat e Mevkibe – continuano gli alti e bassi tra Can e Sanem. Il Divit si sente molto in colpa per aver causato dolore alla sua ex compagna e vorrebbe rimediare. Lei però sembra non volergli dare alcuna chance, ancora convinta che lui abbia bruciato il suo romanzo. Ma Can è innocente e intende dimostrarlo. Ha infatti un piano per mostrare a Sanem come sono andate davvero le cose e smascherare Yigit. Ma il ragazzo ha capito che cosa sta combinando il Divit e prepara le contromosse! Intanto Aziz deve combattere con Huma, sempre più gelosa di Mihriban e sempre più fuori controllo.

Trame e Anticipazioni Daydreamer: Il capanno di Can va a fuoco

Can e Sanem non riescono a trovare pace ma non c'è molto tempo da perdere: devono pensare al nuovo lavoro. Peccato però che il destino abbia in serbo qualcosa di molto diverso. All'improvviso il capanno dove è alloggiato Can, va a fuoco. Bulut corre a informare subito tutti ma ormai è troppo tardi. Il fotografo all'improvviso decide di affrontare le fiamme, alla ricerca di qualcosa di misterioso. Sanem accorre spaventata e cerca di richiamare Can, che riappare dalle fiamme come una fenice. Il ragazzo era rientrato nel capanno per prendere la bandana dell'Aydin, che da anni conserva. Il giovane riesce a uscire quasi incolume. Ha una sola bruciatura sul braccio, prontamente curata da Sanem. Mihriban è certa che l'incendio non sia stato fortuito e sospetta che ci sia lo zampino di Huma.

Anticipazioni e Trame Daydreamer: Alla ricerca del bimbo sperduto

Sanem ha avuto molta paura di perdere Can ed è ormai chiaro - anche al Divit - che la ragazza prova ancora qualcosa per lui. Ma non è facile farla capitolare. C'è ancora bisogno di smascherare Yigit e farlo cadere in fallo. Can sta cercando di mettere a segno il suo piano ma viene nuovamente interrotto da uno spiacevole imprevisto. La mamma del piccolo Caner si presenta a casa di Sanem, molto preoccupata. Suo figlio è sparito! Tutti si mettono alla ricerca del bambino, dividendosi in squadre. La Aydin non vuole però che il Divit le stia accanto quindi intraprende la ricerca da sola... ma le cose non andranno come da lei sperate.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dall'1 al 5 marzo 2021

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.