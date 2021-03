Daydreamer Anticipazioni 3 marzo 2021: Can fa una proposta sconvolgente a Sanem...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 3 marzo 2021, in onda su Canale5. Can decide di sabotare la sua barca, così da chiedere a Sanem di poter dormire nella sua casa per rimanere vicino al padre Aziz.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 3 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can sta valutando se partire di nuovo con la sua barca per i mari inesplorati, oppure rimanere a Istanbul con il padre Aziz, tentando di riconquistare la fiducia di Sanem. L’affascinante fotografo sta per lasciare la città, quando capisce di non poter più rinunciare alla donna che ama ora che l’ha ritrovata e manomette la sua imbarcazione. Così, costretto ad attendere le lunghe riparazioni che gli sono state preventivate, il Divit chiede a Sanem di poter vivere nella sua tenuta, così da poter aiutare il padre in un momento delicato per la sua salute. La Aydin, messa alle strette, si vede costretta ad accettare ma ad una condizione molto particolare…

Can prende una decisione nella Puntata di Daydreamer del 3 marzo 2021

Can è tornato in città ed è stato trattenuto dal padre Aziz, che alle sue spalle complotta con amici e familiari per farlo tornare al fianco di Sanem. Il Divit si vede costretto a sostenere il padre, che finge di essere molto malato, e ritarda la sua partenza. I continui scontri con Sanem, che sembra detestare l’idea di averlo nuovamente tra i piedi dopo la brusca rottura che l’ha portata anche a rivolgersi ad una clinica psichiatrica, demoralizzano Can. Il fotografo crede che sia meglio lasciare la città per non far impazzire la sua ex fidanzata, sebbene sia consapevole di amarla ancora moltissimo. Così, armato di sacca e macchina fotografica, il Divit prende il largo con la sua imbarcazione…

Anticipazioni Daydreamer, Can manomette la sua barca

A pochi metri dalla costa, Can si accorge di non poter lasciare andare Sanem. Non importa quanto lei sia cocciuta e quanto lo odi: il Divit è ancora innamorato della bella scrittrice e vuole dimostrarle di essere innocente, provando la colpevolezza di Yigit. Così, forte di questo nuovo proposito, Can manomette la sua imbarcazione e lancia un segnale d’aiuto. Il danno provocato dal Divit è piuttosto grave e ci vorranno parecchie settimane prima che possa prendere il largo: una scusa perfetta per chiedere ospitalità alla Aydin…

Daydreamer Anticipazioni: Sanem accoglie Can

Can finge di essere stato vittima di un guasto al motore e di non poter lasciare la città sulla sua imbarcazione. Sanem, segretamente, è felice che il Divit sia rimasto perché avrebbe sofferto nuovamente a vederlo partire senza aver più sue notizie. La Aydin, messa alle strette dalla richiesta di Can che la prega di accoglierlo in casa sua per stare vicino al padre malato Aziz, accetta di ospitare il fotografo ad una condizione: Can potrà dormire in un vecchio capanno ragionevolmente lontano dalla tenuta principale, del quale potrà fare il suo rifugio.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dall'1 al 5 marzo 2021

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.