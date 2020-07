Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer - Le Ali del Sogno, per la Puntata di venerdì 3 luglio 2020. Ecco cosa succederà nelle Trame dell'Episodio della Soap in onda su Canale5.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 3 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap - in onda su Canale5 alle 14.45 – grazie all'aiuto di Ayhan e di J.J che hanno trovato l'indirizzo del mandante dell'hacker, Sanem ha scagionato Can. La ragazza ha però scoperto che dietro l'inganno si cela Emre ed è pronta a dire al suo capo tutta la verità. La Aydin minaccia di licenziarsi ma il più giovane dei fratelli Divit ha ancora qualche asso nella manica per salvare la sua reputazione e il rapporto con suo fratello. Intanto Aylin fa i conti con le sue colpe e con la furia del suo fidanzato!

Anticipazioni Daydreamer: Can scagionato!

Sanem ha scelto la persona giusta per trovare chi ha incastrato Can. La ragazza ha chiesto l'aiuto di Ayhan, che con il supporto di Ceycey, ha scoperto prima l'indirizzo dell'hacker che ha inguaiato il fotografo e poi quello del suo mandante. Il Divit ha trovato così le prove che lo scagionano da tutte le accuse e la commissione è pronta a restituirgli la sua licenza e a riaccettarlo nel loro ristrettissimo Club. Per Can è una vittoria ed è felice che sia stata proprio Sanem ad averlo salvato. La verità è però un'altra. La Aydin è caduta in trappola.

Daydreamer Anticipazioni: Emre tradito da Aylin

Emre ha scoperto che Aylin gli ha mentito. La bellissima è stata subdola sin dall'inizio e ha tentato di rovinare non solo la Fikri Harika ma anche il buon nome di Can. Per il Divit è troppo. È vero, anche lui ha tentato di allontanare suo fratello dall'azienda per diventarne il capo ma non ha mai voluto che il fotografo soffrisse e venisse rovinata la sua carriera. Ha così affrontato la sua fidanzata in un feroce faccia a faccia, decidendo di rompere definitivamente con lei. Disperato si lascia andare a una serata alcolica e si rifugia in ufficio. Per sua fortuna, Leyla riesce a evitare che si faccia completamente del male ed è lei ad avvertire Can che Emre sta male!

Emre corrompe Sanem in questa puntata di Daydreamer del 3 luglio 2020

Can scopre Emre addormentato e ancora ubriaco in ufficio e lo invita a rimettersi in piedi. Bisogna festeggiare. Il fotografo ha indetto una riunione per chiudere definitivamente la faccenda del plagio e per ringraziare pubblicamente i suoi due eroi. Il meeting è un durissimo colpo allo stomaco per la Aydin. Can è convinto che Sanem lo abbia scagionato e lei non può più sopportare di dire menzogne e di restare ancora accanto all'uomo che ha scoperto di amare. Emre l'ha però messa in guardia: dire tutto a Can significa farlo soffrire e perderlo per sempre. C'è una sola soluzione ed è quella di dimettersi. Il manager ha però un asso nella manica ancora da giocare. Cerca infatti di corrompere Sanem con 500000 lire turche, una somma enorme e che permetterebbe alla ragazza di rifarsi una vita alle Galapagos.

Anticipazioni e Trame di Daydreamer del 3 luglio 2020: Can all'attacco

I sentimenti che Sanem prova per Can sono ormai chiari a tutti. Persino Aylin ha capito che la ragazza ama il suo nemico e avverte Emre di non preoccuparsi per lei. La Aydin non dirà mai la verità per non perdere l'uomo che ama! Emre però è ancora molto preoccupato, visto che la ragazza non ha accettato il suo denaro. Intanto Can scopre un particolare molto importante: Osman non è più fidanzato con Sanem. Campo libero dunque per il fotografo che passa all'attacco. Ora che è certo che la sua amata abbia lasciato il suo ragazzo – e lui intanto ha chiuso con Polen – non si lascerà scappare la sua “preda”. Sarà così che le confesserà i suoi sentimenti ma Sanem, in preda ai sensi di colpa, si rifiuterà di ascoltarlo. Intanto un'altra campagna pubblicitaria impegna la Fikri Harika e proprio la simpatica tuttofare ne diventerà, inaspettatamente, la protagonista.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45