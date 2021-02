Daydreamer Anticipazioni 3 febbraio 2021: Leyla torna single, Emre nelle grinfie di Melis!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 3 febbraio 2021, in onda su Canale5. Huma coinvolge Melis nel suo piano per allontanare Leyla e Emre, la Aydin confessa di aver lasciato Osman.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 3 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Leyla ha deciso di lasciare Osman, consapevole che la sua scelta avrebbe ferito molto l’amico di infanzia. La Aydin non può più mentire sui suoi sentimenti per Emre, per il quale è pronta a tutto. Huma, tuttavia, sfodera una nuova arma contro la bella segretaria, che dovrà confrontarsi con la rivale Melis. Nel frattempo, a casa Aydin è ora di raccontare la verità sull’annullamento delle nozze con Osman. Come reagiranno Mevkibe e Nihat alla notizia bomba?

Una nuova rivale per Leyla nelle Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 3 febbraio 2021

Pur consapevole che il suo gesto avrebbe spezzato il cuore di Osman, la bella Leyla si è vista costretta ad interrompere il suo fidanzamento con l’affascinante attore. La Aydin è ancora innamorata di Emre, nonostante le bugie e gli intrighi che il vicecapo della Fikri Harika ha ordito alle sue spalle, e con Osman avrebbe avuto un matrimonio infelice e privo di amore. Il macellaio racconta tutto ad Ayhan, che è furiosa con Leyla per aver preso in giro suo fratello. Proprio quando la Aydin è pronta a dare una seconda occasione al Divit, una nuova rivale sembra volerle mettere i bastoni tra le ruote…

Anticipazioni Daydreamer: Melis seduce Emre

Huma ha approfittato dell’assenza di Leyla, che ora lavora nella casa editrice di Yigit, per assumere l’affascinante Melis. La giovane ragazza ha messo gli occhi su Emre e fa di tutto per sedurre il vicecapo della Fikri Harika. La bella Melis può contare sull’aiuto di Huma, che trama nell’ombra affinché Emre si innamori della donna personalmente scelta da lei e si allontani dalla Aydin. Quando Emre chiede alla sua ex segretaria di aiutare Melis ad inserirsi in azienda, Leyla non riesce a nascondere la sua gelosia. La nuova arrivata farà capitolare il minore dei fratelli Divit?

Daydreamer Anticipazioni: Leyla affronta Nihat e Mevkibe

Leyla sa che i suoi genitori sono felici per le nozze con Osman, che ritengono l’uomo adatto a lei e al quale vogliono bene come ad un figlio. Per questo, la Aydin non riesce ad affrontare Nihat e Mevkibe, rimandano la rivelazione sull’annullamento del matrimonio a data da destinarsi. Quando i coniugi Aydin si avventurano in costosi preparativi, Leyla si vede costretta ad ammettere tutta la verità. Sebbene perplessi per il repentino cambiamento della figlia, Nihat e Mevkibe comprendono che un matrimonio senza amore non è possibile.

