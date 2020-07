Daydreamer Anticipazioni 29 luglio 2020: Can si vendica! Sanem è ko

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della puntata della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Ecco cosa vedremo nell'Episodio del 29 luglio 2020 su Canale5.

Vediamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 29 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 14.45 su Canale5, Can e Sanem si sono di nuovo allontanati ma tra odio e amore sono costretti a lavorare a un nuovo progetto. La Fikri Harika ha il compito di occuparsi della campagna pubblicitaria di una casa automobilistica e ha organizzato un contest sul web. Can e Deren hanno progettato di dare agli utenti l'opportunità di scrivere la sceneggiatura e il vincitore sarà il registra – scrittore del nuovo spot. Tra tutte le proposte arrivate in azienda, viene selezionata quella creata da un certo Daydreamer. Intanto Leyla confessa a Sanem di essere innamorata di Emre.

Anticipazioni Daydreamer: Can e Sanem in guerra!

Dopo che il piano di Aylin – quello di eliminare Metin – ha funzionato alla grande, Sanem si è convinta a dar retta a Emre. Ha così deciso di rompere con l'amato fotografo, scatenando però la sua ira. È guerra tra Can e Sanem! Il Divit ha infatti avvertito la Aydin che da ora in poi non le correrà dietro e che la tratterà come una semplice dipendente. Sanem, con il cuore a pezzi, non ha potuto che accettare la sfida, pur di non rivelargli la verità ma sarà più dura di quanto si aspettasse.

Can tratta Sanem con freddezza in questa puntata di Daydreamer del 29 luglio 2020

Can e Sanem tra odio e amore, sono costretti a lavorare di nuovo insieme. La compagnia automobilistica ceduta da Aylin vuole una pubblicità diversa dal solito e Deren e Can hanno avuto l'idea di lasciare che siano gli utenti del web a scrivere la sceneggiatura dello spot. Il progetto che più convincerà la Fikri, verrà scelto e realizzato e il suo creatore ne sarà il regista. Tutti si riuniscono a casa Divit per fare il punto della situazione e il bel fotografo fa di tutto per snobbare Sanem e per farla sentire trascurata. Can vuole vendicarsi del suo comportamento e spingerla a fare finalmente il passo definitivo verso di lui.

Daydreamer Anticipazioni: Leyla confessa a Sanem di amare Emre

Sanem tornerà a casa molto triste. I suoi genitori, che ormai da tempo hanno capito che qualcosa non va, chiedono a Leyla di parlarle. Le due sorelle si troveranno finalmente unite: entrambe amano due uomini impossibili da conquistare e per giunta sono i loro capi. Leyla confesserà di essersi innamorata di Emre e di essersi illusa che lui la guardasse con occhi diversi. Osman intanto si gode il suo successo come attore e sembra essersi liberato dal pensiero della primogenita di Nihat. Ma sarà davvero così?

Trame Daydreamer del 29 luglio 2020: Il progetto Daydreamer

Dopo la mattina di confessioni, Sanem raggiunge la Fikri. In azienda c'è grande fermento: è stato finalmente scelto il progetto per lo spot. Il nome del creatore della sceneggiatura che è piaciuta a Deren e Can, è Daydreamer. Sanem sgrana gli occhi! Non può credere a quello che ha appena sentito ma soprattutto che Deren lo abbia annunciato con così tanto entusiasmo! Le Anticipazioni della soap ci rivelano che è proprio la Aydin la creatrice della storia appena scelta e che sarà lei a doversi occupare di questo progetto!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 27 al 31 luglio 2020

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45