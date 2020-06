Daydreamer Anticipazioni 29 giugno 2020: Can e Sanem vicini alle nozze...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer - Le Ali del Sogno, per la Puntata di lunedì 29 giugno 2020. Ecco cosa succederà nelle Trame dell'Episodio della soap in onda su Canale5.

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Daydreamer, per la puntata del 29 giugno 2020. Le Trame dell'Episodio in onda su Canale5 alle 14.45, rivelano che ci sarà da divertirsi. Le giornate al campo motivazionale stanno diventando sempre più complicate per Can e Sanem. La Aydin da una parte è impegnata a far credere che Osman sia il suo fidanzato e dall'altra ad aiutare il Divit fingendosi la sua promessa sposa. Fabbri è infatti convinto che i due siano pronti a sposarsi e non fa altro che elogiare la loro passionale coppia. Intanto Emre deve tenere a bada Aylin ma la bellissima manager non si lascia certo fermare da un semplice burattino.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem finge che Osman sia il suo fidanzato.

Sanem ha voluto la vendetta. Dopo aver scoperto che Can ha una fidanzata, la ragazza si è presa la sua rivincita, affermando a gran voce che il suo fidanzato si chiama Osman e promettendo a tutti di portarlo al campo motivazionale. Il macellaio si è quindi trovato incastrato a fingere di essere innamoratissimo della Aydin, convinto solo dal sorriso di Leyla. Ma la sua presenza al campo e nei giochi organizzati, finisce per mettere solo in imbarazzo Sanem. Il ragazzo fa infatti immediatamente amicizia con Can, facendosi coinvolgere in una partita di calcio.

Daydreamer Anticipazioni: Un romantico gioco per Sanem e Can

Nel campo motivazionale tutte le agenzie che collaborano con Fabbri devono dimostrare di essere vincenti. Aylin e Sanem sono scelte come protagoniste di un ultimo gioco, che consiste nel riconoscere i propri collaboratori con il solo tocco delle mani e bendati. La Aydin si trova in una situazione piuttosto imbarazzante: Can è l'ultimo personaggio da riconoscere e lei, pur capendo si tratti di lui, finge di non aver idea di chi sia. Una ripicca bella e buona per non far capire al fotografo che saprebbe trovarlo ovunque anche senza poterlo vedere. Osman, dopo quest'ultima sfida, capisce che la sua amica di infanzia prova dei forti sentimenti per il suo capo e la spinge a farsi coraggio e a confessargli la verità.

Can e Sanem fingono di essere fidanzati in questa puntata di Daydreamer del 29 giugno 2020

Ma la cosa più complicata per Sanem e Can è la bugia in cui li ha Ceycey li ha incastrati. Il ragazzo ha infatti inventato che il suo capo e la Aydin sono promessi sposi. Tutto questo per non far infuriare l'imprenditore, offeso dalla fuga dei due “amanti”. Il fotografo e la ragazza dovranno quindi superare la loro lite e la presenza di Osman e fingere baci e abbracci per essere credibili. La situazione sarà esplosiva e vi riveliamo che ci sarà un piccolo ma importante passo in avanti.

Anticipazioni Daydreamer trama del 29 giugno 2020: Aylin gelosa di Sanem

Attenzione però che proprio le bugie per Fabbri faranno scatenare Aylin. La bellissima ha scoperto dell'anello di fidanzamento che Emre le ha comprato, peccato che lo veda al dito di Sanem e scopra il suo fidanzato in atteggiamenti fin troppo intimi con la ragazza. Ovviamente si tratta di un malinteso. Emre confessa però a Sanem che il gioiello che porta al dito è un regalo per Aylin... ma non le dice tutta la verità. Finge infatti che sia un vecchio regalo e che se la sua ex lo vedesse, rimarrebbe profondamente ferita.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45