Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 29 aprile 2021, in onda su Canale5. Sanem trova un altro modo per far tornare la memoria a Can, e lo porta nel luogo dove si sono consumate le loro liti più furibonde.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 29 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Tutti i tentativi di far tornare la memoria a Can sono falliti miseramente. Sanem ha provato a tornare quella di un tempo, con la complicità di Deren, ma neppure questo ha funzionato e il Divit è sempre più spaesato e lontano da lei. Quando Nihat beve il tè magico preparato da Mevkibe, Sanem deve escogitare un altro modo per scatenare la memoria del suo fidanzato. La Aydin porta Can sugli scogli, dove si sono consumate le loro liti più furiose, nella speranza di far riaffiorare qualche frammento della loro storia d’amore.

Sanem pronta a tutto nella Puntata di Daydreamer del 29 aprile 2021

Sanem è pronta a tutto per aiutare Can a recuperare la memoria e continuare la loro storia d’amore dove si è interrotta. Dopo l’inganno di Mevkibe, sabotato dalla distrazione di Nihat, alla Aydin non resta che tornare in uno dei luoghi che hanno segnato la sua relazione con Can. Il rapporto tra i due amanti, infatti, è stato spesso caratterizzato da liti furibonde e la Aydin spera che ricreare una di quelle sfuriate possa giovare al fotografo.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem provoca Can

Sanem vuole provocare la reazione di Can, così da fargli tornare in mente le loro sfuriate. La Aydin porta il suo fidanzato sulla scogliera, che ha fatto da sfondo alle loro liti più accese. Liti che hanno sempre portato la loro relazione a crescere e che sono state fondamentali nella loro storia d’amore. Giunti sul luogo, Sanem usa un pretesto per scagliarsi contro il suo fidanzato ma la reazione di Can non sarà quella sperata.

Daydreamer Anticipazioni: Can sempre più confuso

Sanem provoca la reazione di Can, iniziando ad attaccarlo ferocemente per spingerlo a litigare. Il Divit replica a tono, confuso dall’improvviso cambiamento della Aydin, e i due dano vita ad una lunga discussione. Improvvisamente, Can ha un flashback del passato ma questo sarà abbastanza per portare il fotografo nuovamente tra le braccia di Sanem?

