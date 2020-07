Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della puntata della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Ecco cosa vedremo nell'Episodio del 28 luglio 2020 su Canale5.

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 28 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 14.45 su Canale5, Sanem implora Emre di confessare la verità a Can. La ragazza non riesce più a mentire all'uomo che ama ma il giovane Divit è irremovibile: non ha nessuna intenzione di dire nulla al fratello. Emre, ormai disperato, corre da Aylin per avvertirla del pericolo che corrono e la perfida Yuksel mette in moto un piano diabolico per separare Can da Sanem.

Anticipazioni Daydreamer: Can confessa a Emre di amare Sanem

Sanem ha rischiato di essere licenziata ma Can l'ha salvata in corner riparando la macchina fotografica. La giornata passata insieme ha poi confermato l'opinione del fotografo che la giovane Aydin sia la donna adatta a lui. Il fotografo è finalmente felice e crede di aver trovato quello che da sempre cercava: un motivo per restare a Istanbul. Completamente pazzo d'amore, il Divit confessa al fratello il suo amore per Sanem ed Emre sbianca! Il giovane manager sente di avere le spalle al muro. Se infatti era a conoscenza dei sentimenti di Sanem verso Can, non poteva immaginare che fossero ricambiati. Questo è un vero problema. Ora che Can ha trovato l'amore non lascerà mai Istanbul a meno che non ci sia qualche svolta!

Sanem prega Emre di dire la verità in questa puntata di Daydreamer del 28 luglio 2020

Tra Can e Sanem le cose sembrano andare per il meglio. Il Divit è felice che la ragazza sappia finalmente che lui è Albatros e crede che non ci siano più ostacoli tra loro. Purtroppo non sa che la bella Aydin è rosa dai sensi di colpa e che non riesca più a sopportare di nascondergli le sue bugie. Proprio per questo Sanem chiama Emre e lo prega di rivelare, insieme, tutta la verità! Il ragazzo non ne vuole proprio sapere e cerca di convincerla a chiudere la bocca...

Daydreamer Anticipazioni: Il piano di Aylin

Emre corre a informare Aylin che Can e Sanem si amano. Non si tratta di una infatuazione ma di vero e proprio amore. La Yuksel ha già in mente un modo per liberarsi della scomoda presenza della Aydin e di suo “cognato”. La bellissima ha infatti scoperto che Metin nasconde un segreto al fotografo e fa di tutto perché il Divit lo scopra. Vedremo infatti che durante una riunione nella grande villa, Aylin scambierà la sua borsa con quella dell'avvocato e porterà fuori dei documenti che metteranno i due amici l'uno contro l'altro. Can scoprirà infatti che il suo amico di infanzia continua a informare sua madre sui movimenti dell'azienda, nonostante gli avesse raccomandato di non dirle più di nulla. Su tutte le furie, il capo della Fikri Harika licenzierà Metin, allontanandolo per sempre non solo dall'agenzia ma anche dalla sua vita.

Anticipazioni e Trame Daydreamer 28 luglio 2020: Sanem e Can si dichiarano guerra

Il piano di Aylin è una vera e propria bomba. Fatto scoppiare il caso Metin, Emre ha la possibilità di calcare la mano con Sanem. Il Divit fa notare alla ragazza che se Can ha chiuso un'amicizia che dura da anni, di certo non si farà scrupolo di chiudere una storia d'amore appena iniziata. Sanem crede che Emre abbia ragione e comincia seriamente ad avere paura di continuare la sua relazione con il fotografo. È così che, quando Can le chiede di stare un po' da soli, per riprendersi da quanto successo, si ritrae e gli confessa di non essere innamorata di lui. Il Divit va su tutte le furie e non intende lasciar correre. Punirà severamente il suo comportamento! Stavolta non la inseguirà, dovrà essere lei – una volta fatta chiarezza nel suo cuore – a cercarlo! Can e Sanem si dichiarano guerra e inizia tra loro una vera e propria sfida psicologica a chi cederà per primo.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45