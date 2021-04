Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 28 aprile 2021, in onda su Canale5. Mevkibe invita Can a cena a casa Aydin, nella speranza di farli bere un tè magico.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 28 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Nihat e Mevkibe si sentono in colpa dopo l’incidente di Can e, vedendo Sanem triste e sofferente, vogliono rendersi utili sperando di far tornare la memoria al bellissimo fotografo. Dopo aver preparato con l’amica Melahat un tè miracoloso, in grado di far recuperare tutti i ricordi ormai dimenticati, Mevkibe organizza un lauto banchetto a casa Aydin e invita anche Can e Sanem. Purtroppo, il bicchiere contente il filtro della memoria per il Divit finisce nello stomaco di un’altra persona.

Mevkibe e Melahat preparano un tè magico nella Puntata di Daydreamer del 28 aprile 2021

Nihat e Mevkibe si sentono i principali responsabili dell’incidente che ha coinvolto Can e Sanem. Se i due avessero accettato questa unione e il viaggio organizzato dai giovani innamorati, adesso il Divit non avrebbe perso la memoria. Dopo essere tornata l’altra senza successo, Sanem si affida alla madre. Mevkibe e Melahat si mettono all’opera e creano un tè magico in grado di far tornare la memoria, nonostante lo scetticismo di Nihat verso queste pratiche decisamente pagane.

Anticipazioni Daydreamer: cena con sorpresa per Can

I coniugi Aydin organizzano una cena in giardino, e Mevkibe cucina tutte le prelibatezze amate da Can, nella speranza di costringerlo a rimanere il più a lungo possibile e di fargli bere con l’inganno il tè. Sanem è a conoscenza del piano di sua madre e, dopo i vari fallimenti in cui è incappata, spera che almeno questo possa funzionare. Can e Sanem si presentano così all’evento, insieme a Leyla ed Emre che intrattengono il fotografo così da distrarlo e aiutare Mevkibe ad attuare il suo piano. La sorpresa destinata al Divit, tuttavia, non sarà quella tanto attesa…

Daydreamer Anticipazioni: Nihat manda a monte il piano!

Nihat è un gran goloso e non ha disdegnato neppure una delle pietanze cucinate da Mevkibe. Peccato che in tutte ci fosse una quantità esagerata di pepe, così come Melahat ha chiesto di fare all’amica dal momento che questa spezia ha capacità curative. Assestato dopo il lungo pasto, Nihat si reca in cucina e finisce con il bere il filtro magico riservato a Can. Il risultato? Nihat è irriconoscibile e inizia ad elencare successi calcistici della Turchia risalenti a più di trent’anni prima.

