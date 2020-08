Daydreamer Anticipazioni 28 agosto 2020: Una Donna tra Can e Sanem

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 28 agosto 2020. Can convince Sanem a tornare alla Fikri Harika ma un’altra donna divide la coppia, mentre Aylin progetta un nuovo perfido piano.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata di venerdì 28 agosto 2020. Nelle Trame dell’Episodio, Can si reca al negozio di Nihat e Mevkibe, per convincere Sanem a tornare alla Fikri Harika. Una nuova donna si metterà tra la coppia, scatenando la gelosia della Aydin, mentre la crudele Aylin chiamerà in suo aiuto la madre dei fratelli Divit.

Can riconquista Sanem nella Puntata di Daydreamer del 28 agosto 2020

Sanem ha deciso di lasciare, per sempre, la Fikri Harika. La brillante stagista, infatti, non può sopportare che Can la tratti con freddezza pur dopo aver assistito al suo scontro con Fabri. Così, la Aydin torna, a malincuore, a lavorare nel negozio di famiglia nel colorato quartiere. Preso dai sensi di colpa dopo aver scoperto che Emre e Aylin hanno ingannato Sanem, approfittandosi della sua ingenuità, Can corre ai ripari e raggiunge la donna che ama nel negozio di Mevkibe e Nihat. Sebbene molto sorpresa nel vedere l’affascinante fotografo alla sua porta, Sanem è decisa a non mettere più piede nell’agenzia pubblicitaria e per convincerla il Divit dovrà giocare tutte le sue carte. Dopo aver aiutato l’aspirante scrittrice a districarsi tra le richieste dei clienti, Can la persuade a tornare per prendere parte ad una nuova, ed eccitante, campagna pubblicitaria...

Daydreamer Anticipazioni: Sanem gelosa di Can

Sanem si lascia tentare dalla proposta di Can. Del resto, lei non riesce a resistere al fascino dell’uomo che ama e la campagna per la nota azienda sportiva Compass Sport, le sembra un buon trampolino di lancio per la sua carriera da copywriter. Quando alla Fikri Harika si organizza un meeting conoscitivo, Can scopre che la sua vecchia amica Gamze è la rappresentate dell’impresa che ha commissionato la pubblicità. Tra loro ci sono una sintonia e una complicità innegabili, frutto di anni trascorsi insieme e di passioni in comune. La vicinanza del Divit a Gamze manderà su tutte le furie Sanem, che cercherà in ogni modo di attirare l’attenzione del suo amato.

Anticipazioni Daydreamer: il nuovo malvagio piano di Aylin

Mentre nello studio si consuma la gelosia di Sanem per Can, Aylin pensa ad un nuovo diabolico piano per spodestare il maggiore dei fratelli Divit dalla poltrona della Fikri Harika. La perfida pubblicitaria tenta di convincere Emre a contattare sua madre Huma, che Can non riesce a sopportare poiché la incolpa di averlo abbandonato durante la sua infanzia, per scappare via con il fratello minore. Emre è categorico: non vuole che i suoi problemi familiari si mischino con quelli lavorativi, sebbene voglia tornare in ufficio dopo che Can l’ha cacciato per sempre. Stanca di attendere, Aylin scavalca il volere del suo fidanzato e contatta Huma, facendo credere alla donna che Sanem sia la colpevole di tutti i problemi dei fratelli Divit.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45