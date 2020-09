Daydreamer Anticipazioni 27 settembre 2020: Can tradisce Sanem... con Ceyda

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Daydreamer per la puntata del 27 settembre 2020, in onda su Canale5. Nelle Trame dell'Episodio, Can finisce nuovamente sui giornali ma stavolta in compagnia di Ceyda.

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer, per la puntata di domenica 27 settembre 2020. Nelle Trame degli episodi in onda a partire dalle 16.20 su Canale5, Mevkibe è sconvolta. Ha scoperto dai giornali che Sanem e Can stanno insieme. La signora Aydin decide di affrontare faccia a faccia sua figlia e il Divit e si presenta alla Fikri Harika. Can e Sanem, per calmarla, sono costretti a dirle una bugia. Le foto sono state modificate! Intanto Ceyda non ha intenzione di scollarsi da Can e approfittando di una cena di lavoro con lui, cerca di sedurlo. Purtroppo però i fotografi sono in agguato e Can finisce nuovamente sui giornali scandalistici.

Mevkibe furiosa contro Can e Sanem in questa puntata di Daydreamer del 27 settembre 2020

Aylin ha incastrato Sanem e Can scatenando intorno a loro lo scandalo. La notizia che la bella Aydin e il suo capo hanno una storia d'amore ha fatto il giro di Istanbul e Mevkibe è furiosa. Come può sua figlia averle nascosto una cosa simile e come può averglielo lasciato scoprire dai giornali. La signora non intende attendere oltre e decide di affrontare Can e Sanem faccia a faccia. Si presenta così alla Fikri Harika in attesa di risposte da entrambi. I due ragazzi, per cercare di calmarla, sono costretti a dirle una bugia. Quelle foto sono state modificate e loro non erano in atteggiamenti intimi. Mevkibe pare crederci ma avverte Can che i pettegolezzi su certe cose, finiranno per nuocere alla sua famiglia!

Anticipazioni Daydreamer: Ceycey ha bisogno di aiuto

Sanem e Can sono riusciti a convincere Mevkibe che non stanno insieme ma ammettono di non riuscire a stare lontani l'uno dall'altra. Mostrarsi indifferenti nonostante si amino così tanto, non sarà facile... anzi impossibile. Intanto Ceycey ha qualcosa che non va. Il ragazzo confida a Sanem che sua nonna deve essere operata ma che lui non ha i soldi per poterglielo permettere. La Aydin spinge il ragazzo a chiedere una mano ai Divit, sicura che loro troveranno una soluzione. Mevkibe e Nihat invece impongono alle figlie il coprifuoco. Da ora in poi dovranno rispettare certi orari e non saranno ammessi più uscite serali tanto meno pigiama party da amiche!

Daydreamer Anticipazioni: Can finisce di nuovo suoi giornali!

Gamze ha avvertito Ceyda delle notizie uscite sul giornale e alla donna viene immediatamente in mente un modo per levarsi di torno Sanem. La direttrice della Compass Sport rinnova a Can il suo invito a cena con un nuovo cliente e lo spinge ad accettare di andarci la sera stessa. Il Divit stavolta accetta, provocando in Sanem una gelosia furibonda. Durante la serata, Ceyda non farà altro che cercare di sedurre il fotografo e si lascerà fotografare dai paparazzi appostati nel ristorante, per essere anche lei protagonista di uno scandalo romantico con Can Divit. Il ragazzo la lascia fare, senza rendersi conto di essere spiato. L'indomani – come successo qualche giorno prima – esce il giornale e Sanem guarderà le sue pagine con aria sgomenta! Can l'ha davvero tradita?

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.