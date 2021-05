Daydreamer Anticipazioni 27 maggio 2021: Ayca seduce Can, Sanem sotto shock

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 27 maggio 2021, in onda su Canale5. Ayca prova a sedurre Can, mentre Sanem sarà scioccata dalla confessione del fotografo.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 27 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Ayca ha architettato un piano diabolico per sedurre Can e farlo capitolare, certa di potersi insinuare nel cuore del Divit ora che Sanem è lontana. Per aiutare la scrittrice, CeyCey e Muzzo escogitano un modo per costringere la Aydin a presentarsi al party, proprio mentre Ayca fa la sua mossa. Can non ha occhi che per Sanem e ormai il sentimento che li lega è talmente evidente, che neppure la perdita della memoria potrebbe riuscire a fermarlo!

Mihriban 'fata madrina’ nella Puntata di Daydreamer del 27 maggio 2021

Can è stato cacciato da Sanem ed è più confuso che mai. Non riuscendo a prendere sonno, il fotografo chiede consiglio a Mihriban che sarà per lui una vera e propria ‘fata madrina’. La donna consiglia al Divit di ascoltare il suo cuore, senza volersi ostinare a ricordare il suo passato ma vivendo il presente e is poi reali sentimenti. Can capisce così di essersi innamorato di Sanem per la seconda volta ed è intenzionato a riconquistarla, costi quel che costi!

Anticipazioni Daydreamer: Ayca seduce Can

Ayca ha organizzato un party per il contratto con la WomanArt, pronta ad approfittare dell'assenza di Sanem per far capitolare Can. La giovane arriva alla festa con un abito mozzafiato e coinvolge il Divit, cercando di rimanere sola con lui. Nel frattempo, Muzzo e CeyCey fiutano il pericolo e vogliono salvare la storia d’amore dei loro due cari amici. Dal momento che Sanem è impegnata con le consegne per il negozio di Nihat, i due fanno una finta ordinazione che porterà la Aydin al luogo dei festeggiamenti. Scoperto l’inganno, Sanem sarà tutt’altro che grata ai due pubblicitari.

Daydreamer Anticipazioni: Can ama Sanem!

Can vede Sanem arrivare al party e capisce che la ragazza è furiosa per essere stata ingannata da Muzzo e CeyCey. Grato per l’intervento dei due amici, il Divit coglie al volo l’occasione e segue Sanem in bagno prima che lei lasci la festa. Finalmente, dopo tante rocambolesche avventure, Can ha il coraggio di confessare a Sanem i propri sentimenti e i due decidono di tornare insieme, incapaci di stare lontani a lungo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Daydreamer dal 24 al 28 maggio 2021.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.