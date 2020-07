Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni della puntata della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Ecco cosa vedremo nell'Episodio del 27 luglio 2020 su Canale5.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 27 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Osman sta riscuotendo grande successo come attore e Muzaffer non riesce a nascondere di essere geloso. Anche Leyla sembra provare gelosia nei confronti del suo amico. La ragazza è infatti infastidita dalla corte che Guliz sta facendo al macellaio. Intanto sul set Deren e Aylin continuano la loro guerra mentre Sanem scopre alcuni particolari sul passato di Can.

Leyla vs Guliz in questa puntata di Daydreamer del 27 luglio 2020

Osman ha fatto colpo sulla Orgatte ed è stato richiamato per girare il secondo spot dei prodotti biologici dell'azienda di Levent. La sua bellezza è incantevole e Guliz non riesce a staccargli gli occhi di dosso. Leyla non è però contenta che la sua collega guardi con desiderio il suo amico di infanzia e non riesce a nasconderlo. Guliz però è ormai completamente invaghita di lui e non intende farsi da parte. Anche Muzo è geloso di Osman. Lo strampalato ragazzo cerca di attirare l'attenzione di tutti, sperando di diventare anche lui un modello.

Daydreamer Anticipazioni: Aylin prende di mira Metin

Sul set non mancano le tensioni. Deren non accetta le intromissioni di Aylin a lavoro e la Yuksel le ricorda che ha un accordo con la Fikri Harika e che non riuscirà di certo a metterla fuori gioco. La rivalità delle due donne non accenna a placarsi. Deren fa però un grosso errore: ricorda ad Aylin che Metin ha diritto di firma sulla compagnia e che presto l'avvocato avrà il potere di sbatterla fuori. È chiaro che la prossima vittima della bellissima sarà proprio l'avvocato, che incautamente lascerà trapelare un suo segreto, che Aylin userà per eliminarlo!

Anticipazioni Daydreamer: Aylin scopre che Metin “tradisce” Can

Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che Aylin scoprirà che Metin continua ad avere contatti con la madre di Can, nonostante il ragazzo abbia chiesto di non metterla al corrente di alcuna sua mossa. La Yuksel userà questa informazione per liberarsi dell'avvocato ed eliminare un altro ostacolo alla sua ascesa al potere alla Fikri Harika.

Sanem scopre il passato di Can nelle Anticipazioni e Trame di Daydreamer del 27 luglio 2020

Sanem è in pericolo! La ragazza ha rischiato di essere licenziata in tronco dopo aver rotto la macchina fotografica di Can. Ma il fotografo non ha nessuna intenzione di mandarla via dall'azienda e dopo aver riparato la macchina, chiede alla ragazza di seguirlo per fare una passeggiata con lui. Sanem e Can passano un pomeriggio romantico, in cui il Divit – dopo averla portata nella bellissima villa in cui ha passato l'infanzia – racconta alcuni particolari del suo passato e di quello di Emre. Alla fine Can le rivela di essersi profondamente innamorato di lei e di vederla come l'unica donna in grado di renderlo felice!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45