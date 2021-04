Daydreamer Anticipazioni 27 aprile 2021: Ritorno al passato! Sanem torna a essere...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 27 aprile 2021, in onda su Canale5. Sanem spera di far tornare la memoria a Can tornando ad essere quella di un tempo.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 27 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can non riesce a recuperare i ricordi degli ultimi due anni e Sanem è disperata. Il medico ha consigliato alla giovane di ricreare un clima quanto più simile a quello che il Divit viveva alla Fikri Harika prima di incontrarla. Per aiutare il suo promesso sposo a ricordare, la Aydin decide di cambiare look, optando per vestiti identici allo stile che indossava quando era una semplice stagista. Sanem, inoltre chiede a Deren di chiamarla l’ ‘altra’, ma ogni sforzo sembra essere inutile.

Sanem ha un’idea geniale nella Puntata di Daydreamer del 27 aprile 2021

Sanem è distrutta per quanto accaduto con Can: l’amore della sua vita non la ricorda più e ha perso ogni ricordo della loro travagliata e coinvolgente storia. Il medico ha suggerito di ricreare un clima quanto più simile possibile a quello che il Divit stava vivendo alla Fikri Harika due anni prima. Sanem non era ancora approdata all’agenzia pubblicitaria in veste di stagista ma ha un’idea geniale per cercare di far tornare la memoria al fotografo.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem torna ad essere l’ ‘altra’

Sanem decide di tornare a vestirsi come due anni prima, quando era una giovane stagista alla prima esperienza lavorativa, piuttosto spaventata dall’impressione che avrebbe dato di sé ai dipendenti della Fikri Harika. La Aydin opta per un look giovanile e costringe anche Deren a collaborare, chiedendole di essere molto severa con lei e di riprenderla pubblicamente, come era solita fare in agenzia. Deren torna a chiamare Sanem l’ ‘altra’ nella speranza che Can ricordi qualcosa del suo passato.

Daydreamer Anticipazioni: il piano di Sanem fallisce

Nonostante Deren e Sanem si impegnino al massimo per far tornare la memoria a Can, lui sembra sempre più interdetto dal loro comportamento. La Aydin indaga e scopre che il Divit non ha ricordato assolutamente nulla del tempo trascorso insieme alla Fikri Harika. Purtroppo, il piano di Sanem fallisce miseramente ma la scrittrice ha già un altro asso nella manica da sfoderare…

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.