Daydreamer Anticipazioni 26 settembre 2020: Aylin incastra Can e Sanem. La situazione è grave...

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Daydreamer per la puntata del 26 settembre 2020, in onda su Canale5. Nell'Episodio, Sanem e Can cercano di vivere il loro amore ma i pettegolezzi e Aylin lo vogliono impedire.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer, per la puntata di sabato 26 settembre 2020. Negli episodi in onda a partire dalle 14.45 su Canale5, Can e Sanem vivono finalmente il loro amore, promettendosi di non lasciarsi mai più. Purtroppo però cominciano a circolare dei pettegolezzi su di loro sia in ufficio che nel quartiere degli Aydin. Melahat e Aysun alimentano le voci e Mevkibe e Nihat non sanno se credere a le loro vicine o alle loro figlie. Intanto Aylin escogita un nuovo piano per mettere i bastoni tra le ruote a Sanem e Can. La perfida Yuksel scatta a tradimento delle foto alla coppia e le propone a un giornale. Il Divit e la sua fidanzata finiscono nello scandalo!

Can e Sanem vivono finalmente il loro amore in questa puntata di Daydreamer de 26 settembre 2020

Can e Sanem sono finalmente insieme. I due, dopo la festa di presentazione della Compass Sport, hanno messo da parte il rancore e si sono dichiarati amore eterno. Ora sono nuovamente fidanzati e giurano di non lasciarsi mai più. Entrambi cercano di ritagliarsi sempre più tempo insieme, tanto che Can ha preparato una sorpresa per Sanem, organizzando una cena romantica nella sua casetta (rifugio) di campagna. Purtroppo il loro idillio è stato interrotto da un'emergenza nel quartiere della Aydin. Sanem è quindi dovuta tornare di corsa a casa, per evitare che sua madre scoprisse la sua bugia.

Anticipazioni Daydreamer: Can e Sanem scoperti!

Purtroppo i due ragazzi non sono stati molto attenti. Melahat e Aysun hanno visto la macchina di Can in lontananza e hanno capito che Sanem, invece di stare da Ayhan, era con il bel Divit. Le due pettegole di affrettano a informare Mevkibe e Nihat di questa scoperta e i due coniugi non sono contenti delle voci che circolano intorno alle loro figlie e vogliono immediatamente delle spiegazioni. Sia Sanem che Leyla dovranno rendere conto del loro rapporto con Can ed Emre e svelare se davvero, come dicono, tra loro c'è del tenero. Le voci si rincorrono anche in ufficio. La più giovane delle sorelle Aydin ha appena ricevuto una promozione e sia Guliz che Deren, pensano che la ragazza goda di favoritismo per via della sua love story con il capo.

Daydreamer Anticipazioni: Can consola Sanem e le propone di sposarsi

Sanem è amareggiata dai pettegolezzi che circolano su di lei e vorrebbe mettere a tacere tutti. Can cerca di consolarla e le dice che la promozione lei l'ha davvero meritata. Poi, per farla stare ancora più serena, le propone di rivelare a tutti e subito, che loro due stanno davvero insieme, che si amano e che presto si sposeranno. La Aydin è molto felice ma gli chiede di aspettare a dirlo ai colleghi; prima devono essere informati i suoi genitori. Ma le cose non andranno lisce come sperato.

Anticipazioni Daydreamer: Aylin incastra Can e Sanem. La situazione è grave...

Can capisce che Sanem è davvero molto giù ed è sotto stress sia in ufficio che a casa. Le propone così di fare una passeggiata in macchina. Aylin, appostata là vicino, li segue. La Yuksel ha in mente un altro piano malefico. La donna scatta infatti alcune foto compromettenti ai due – che si stanno baciando e coccolando – e decide di venderle a un giornale di gossip, affinché le possano usare per farci uno scoop. Ed è proprio quello che succede. Can e Sanem finiscono sui giornali ed è scandalo! Mevkibe, sconvolta, ha così la conferma che sua figlia le ha mentito e decide di affrontare sia lei che il Divit faccia a faccia. Ora le devono immediatamente delle spiegazioni!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 su Canale5.