Daydreamer Anticipazioni 26 marzo 2021: Can e Sanem alleati. I due saranno soci!

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 26 marzo 2021, in onda su Canale5. Can vuole aiutare Sanem e si offre di finanziare l’impresa, ma la Aydin lo convince a diventare soci in affari.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 26 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Sanem è molto preoccupata per la sorte del suo laboratorio di creme, dopo che Cemal ha convinto la polizia a mettere tutto sotto sequestro. La Aydin dovrà dimostrare che i suoi unguenti non sono stati contraffatti e Can si offre immediatamente di aiutarla. Il Divit, infatti, vorrebbe finanziare l’impresa e tornare a possedere le quote della Fikri Harika per alleggerire le responsabilità della sua ex fidanzata. Sanem, tuttavia, rifiuta categoricamente l’offerta e propone a Can di tornare ad essere soci in affari, per la gioia di Deren che vorrebbe far tornare l’azienda al suo antico splendore.

Can preoccupato per Sanem nella Puntata di Daydreamer del 26 marzo 2021

Sanem non ha preso bene la notizia che il suo prezioso laboratorio di creme è stato messo sotto sequestro dalle forze dell’ordine. Cemal, infatti, non può dimostrare di possedere le formule degli unguenti ma, a causa di un cavillo legale, può denunciare la Aydin e chiedere che non produca più creme fino a che non avrà dimostrato di possedere il brevetto. Can è molto preoccupato per Sanem, consapevole che la scrittrice tiene molto alle sue formule segrete e che non ha la forza necessaria per affrontare un processo, che si prevede senza esclusione di colpi.

Anticipazioni Daydreamer: Can spiazza tutti

Can è deciso ad aiutare Sanem, e inizia ad indagare su Cemal avendo l’impressione che l’uomo sia manovrato da qualcuno, che si nasconde nell’ombra. Il Divit è pronto a fare di tutto per la donna che ama, soprattutto adesso che la Aydin ha fatto crollare il muro di incertezze e paure. Can decide di parlare con la diretta interessata, rivelandole di avere intenzione di aiutare economicamente l’impresa!

Daydreamer Anticipazioni: Can e Sanem di nuovo soci

Sanem è colpita dalla proposta di Can: sa che il fotografo sta facendo di tutto per permetterle di fidarsi ancora di lui, ma non può accettare di essere legata da un debito. Dal momento che la Fikri Harika apparteneva originariamente alla famiglia Divit, la Aydin fa una controproposta, chiedendo a Can di diventare il suo socio in affari. Il fotografo accetta immediatamente e Deren festeggia, certa che ora l’azienda potrà tornare ai fasti di un tempo.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.