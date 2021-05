Daydreamer Anticipazioni 26 maggio 2021: Can scongiura Sanem di tornare, ma lei…

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 26 maggio 2021, in onda su Canale5. Can si reca nel quartiere della Aydin, per convincerla a partecipare al party.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 26 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Sanem ha lasciato la Fikri Harika dopo aver scoperto che Can progettava di viaggiare con Ayca, senza neppure preoccuparsi di informarla. Nel frattempo, l’agenzia pubblicitaria ha vinto il contratto con la WomanArt e Ayca ha organizzato un party per festeggiare, invitando anche la Aydin. La scrittrice è tornata a lavorare nel negozio del padre Nihat e Can la raggiunge, chiedendole di prendere parte all’evento. Vedendo che il Divit è ancora confuso sul ruolo che lei dovrebbe occupare nella sua vita, Sanem rifiuta l’invito.

Sanem torna alle origini nella Puntata di Daydreamer del 26 maggio 2021

Dopo aver scoperto che Can progettava di viaggiare con Ayca, senza neppure avere la decenza di informarla, Sanem ha lasciato la Fikri Harika. La scrittrice ha deciso di tornare alle origini, cercando ispirazione nel quartiere e tornando a lavorare per il negozio del padre Nihat. Il capofamiglia è perplesso e preoccupato ma, vedendo Sanem particolarmente agitata, decide di acconsentire al suo ritorno e la incarica di occuparsi delle consegne per la città.

Anticipazioni Daydreamer: Can corre da Sanem

Can è rimasto sconvolto dalla decisione di Sanem, ma sa di non poter dare alla ragazza le risposte che cerca. Mentre Ayca architetta un piano diabolico, il Divit decide di prendere le redini della situazione e recarsi al negozio di Nihat. Il fotografo, infatti, vorrebbe che Sanem partecipasse al party in onore del contratto con la WomanArt, dal momento che è stata fondamentale per la riuscita del progetto. La reazione di Sanem, tuttavia, sarà ben diversa da quella che Can si sarebbe aspettato…

Daydreamer Anticipazioni: Sanem caccia Can!

Sanem è furiosa per la visita a sorpresa di Can che, oltre a disturbarla mentre è intenta a portare avanti gli affari del negozio, è tornato da lei senza un’idea precisa sul loro rapporto. La Aydin non vuole più aspettare e detesta il fatto che il Divit stia programmando la sua vita senza neppure renderla partecipe. Quando Can chiede a Sanem di tornare alla Fikri Harika per prendere parte alla festa, lei rifiuta categoricamente e lo caccia dal negozio.

