Daydreamer Anticipazioni 26 giugno 2020: Aylin e Sanem si vendicano di Can!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer - Le Ali del Sogno, per la Puntata di venerdì 26 giugno 2020. Ecco cosa succederà nelle Trame dell'Episodio della soap in onda su Canale5.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer, dell'episodio di venerdì 26 giugno 2020. Nella trama della puntata in onda su Canale 5 alle 14.45, Aylin è furiosa per la scelta di Fabbri di affidare la campagna alla Fikri. La bellissima manager vuole vendetta e scatena Emre nuovamente contro suo fratello. Intanto Sanem scopre che Can ha una fidanzata, Polen, che abita all'estero ma che tutta la famiglia adora. La ragazza è furiosa e decide di rivelare al Divit che il suo fidanzato si chiama Osman!

Aylin medita vendetta in questa puntata di Daydreamer del 26 giugno 2020

Fabbri ha deciso di affidare la sua campagna promozionale alla Fikri Harika. L'intervento di Ceycey è stato provvidenziale ad aiutare l'azienda e una bugia, detta a fin di bene, ha alla fine portato a casa il successo. Aylin è furiosa. Ha perso una grande occasione, soffiatale sotto il naso a causa di Sanem – di cui comincia a essere profondamente gelosa. La bellissima manager ha quindi una sola carta da sfruttare: Emre. Dopo il party in piscina la bellissima pungola il suo fidanzato, aizzandolo contro suo fratello. Il Divit, infastidito, accetta di tenere d'occhio ancora una volta i piani del fotografo ed entrerà a gamba tesa nel nuovo progetto che ha assicurato alla Fikri, l'appoggio dell'azienda francese.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem scopre che Can ha una fidanzata

Durante il party, Can e Sanem si sono dati alla fuga. Il Divit, geloso delle attenzioni di Fabbri verso la ragazza, ha deciso di portarla via dalla festa e i due hanno passato un pomeriggio romantico insieme. Peccato che l'idillio svanisca molto presto. L'indomani, in azienda, i pettegolezzi cominciano a circolare e Sanem viene investita dalla curiosità dei suoi colleghi. È proprio allora che Guliz – senza pensare di farle del male – le rivela che Can ha una fidanzata, Polen, che vive all'estero e che sembra essere la donna perfetta. La povera Aydin ha un tuffo al cuore. Come è possibile che Can non le abbia detto niente e che continui a tormentare lei e il suo finto fidanzato?

Daydreamer Anticipazioni: Sanem vuole vendicarsi di Can

Sanem è sconvolta nel sapere che Can ha una fidanzata. La ragazza, ormai evidentemente innamorata del suo capo, è gelosa ma soprattutto delusa dal suo comportamento. Decide quindi di vendicarsi! Affronta il Divit e lo accusa di non averle mai detto la verità e gli confessa che il suo fidanzato si chiama Osman. Poi, ancora furiosa, accetta di aiutare nuovamente Emre e ruba la cartellina della nuova campagna, per consegnarla a lui. Emre fotografa il contenuto ma infastidito dalla scenata di Aylin, decide di non mandare ancora nulla alla sua iraconda fidanzata.

Anticipazioni Daydreamer del 26 giugno 2020: Sanem nei guai

La rivelazione di Sanem la mette definitivamente con le spalle al muro. La ragazza ha infatti rivelato che il suo fidanzato si chiama Osman e dichiara addirittura che sarà presente al campo motivazionale, organizzato per il giorno dopo. Ora sia lei che Leyla dovranno convincere il macellaio a far parte del loro inganno e a partire insieme a loro. Ma le cose sono più complicate del previsto. Can e Sanem scoprono da Daren che Ceycey ha convinto Fabbri che loro abbiano una relazione e che è per questo che l'imprenditore non ha dato di matto dopo la fuga dei due... anzi è in arrivo alla Fikri per chiedere scusa a Can e invitare lui e la sua fidanzata a cena.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45