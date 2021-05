Daydreamer Anticipazioni 25 maggio 2021: Ayca escogita un piano malefico!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 25 maggio 2021, in onda su Canale5. Ayca approfitta nel nuovo contratto della Fikri Harika per sedurre Can.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 25 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Sanem ha lasciato la Fikri Harika proprio mentre l’agenzia pubblicitaria riceve la notizia di aver vinto il contratto milionario con la WomanArt. Nonostante i dubbi iniziali, infatti, il signor Asim è stato persuaso dalle idee brillanti e fresche dell’azienda e ha affidato a Can il compito di dirigere la campagna pubblicitaria. Approfittando della lite tra Can e Sanem, Ayca escogita un piano malefico e organizza un party per festeggiare l’accordo con il Divit.

Buone notizie per la Fikri Harika nella Puntata di Daydreamer del 25 maggio 2021

Dopo inganni, sotterfugi e idee rischiose, la Fikri Harika può finalmente festeggiare la vittoria. L’agenzia pubblicitaria dei fratelli Divit ha vinto il contratto con la WomanArt e ora ha il compito di progettare una campagna pubblicitaria entusiasmante. Il team è al settimo cielo, dal momento che il contratto rifornirà per diverso tempo le casse dell’azienda e permetterà a tutti di vivere più serenamente fino al prossimo ingaggio.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem lontana

Tutti sono felici per la buona notizia, anche se non possono festeggiarla con Sanem. Dopo aver scoperto i progetti di Can, la Aydin ha chiuso per sempre e sembra essere irremovibile a proposito della sua decisione. La scrittrice si è rifugiata nel negozio del padre Nihat e nessuno può farle cambiare idea, nemmeno Can che ora sarà costretto a tentare il tutto per tutto.

Daydreamer Anticipazioni: Ayca è pericolosa!

Ayca non ha mai nascosto di essere molto attratta da Can, che rappresenta la sua perfetta versione maschile. La giovane è rimasta in disparte, mentre il Divit cercava di capire la natura del suo rapporto con Sanem ma, adesso che la scrittrice si è allontanata, Ayca ha intenzione di fare la sua mossa. Con la scusa di festeggiare il contratto, Ayca organizza una festa durante la quale spera di far capitolare Can e allontanarlo per sempre da Sanem.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Daydreamer dal 24 al 28 maggio 2021.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.