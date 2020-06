Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer - Le Ali del Sogno, per l'episodio di giovedì 25 giugno 2020. Ecco cosa succederà nella Puntata e nelle Trame della soap in onda su Canale5.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer, per la puntata di giovedì 25 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.45, Fabbri ha “preso di mira” Sanem, stregato dalla sua bellezza. Durante il party l'imprenditore non si fa scrupolo di corteggiare la Aydin – scatenando ovviamente la gelosia di Can. Dopo vari tira e molla, Fabbri si convince ad affidare la sua campagna promozionale alla Fikri Harika e durante i festeggiamenti cerca, in modo invadente, di avvicinarsi a Sanem. Il Divit furioso interrompe il suo Cliente e rapisce la ragazza, portandola con sé nel suo posto segreto.

Anticipazioni Daydreamer: Fabbri affida la sua campagna alla Fikri Harika

Il party organizzato da Fabbri si rivela molto più complesso del previsto. Can è nei guai ma pare che Sanem sia la soluzione ai suoi problemi... o almeno per quelli della sua agenzia. La ragazza ha infatti fatto colpo sull'imprenditore francese, che non le toglie gli occhi di dosso. Ed è proprio dopo aver visto le sue foto, appese in cartellone in giro per la città, che Simeon ha deciso di affidare la campagna promozionale dei suoi prodotti alla Fikri, sciogliendo l'accordo – sino a ora verbale – con Aylin. Tutti sono felici meno che Can, Aylin ed Emre ma per motivi diversi.

Can rapisce Sanem in questa puntata di Daydreamer del 25 giugno 2020

Fabbri continua a essere molto invadente con Sanem e la ragazza, tra l'imbarazzato e l'infastidito, non sa come scollarselo di dosso senza creare danno all'immagine della sua agenzia. Per fortuna Can interviene a liberarla da ogni "pericolo". Come un principe azzurro, accorre in suo soccorso strappando – letteralmente – la sua mano da quella di Fabbri. Il Divit, con una scusa, fa allontanare la ragazza dal party e tutti osservano stupiti la scena in cui Can, l'uomo tutto d'un pezzo, fugge via con la sua collaboratrice appena assunta.

Daydreamer Anticipazioni: Can e Sanem in fuga

Can porta Sanem in un posto a lui molto caro. Una capanna in mezzo al bosco dove ha allestito il suo studio di fotografia. Il Divit non poteva più sopportare l'atteggiamento di Fabbri e ha convinto la ragazza a seguirlo, con la promessa di una buona carne sulla piastra. I due passano la serata a bere e mangiare insieme e comincia ad assumere, mano mano, un lato romantico. Sanem, in preda ai fumi dell'alcol, abbassa i suoi freni inibitori e invita Can a ballare un lento con lei.

Daydreamer Anticipazioni della puntata del 25 giugno 2020

Ormai è chiaro che Can sia interessato a Sanem, ovviamente corrisposto, e il ballo fa finalmente uscire la verità. Come vi avevamo già anticipato, Can rivela a Sanem di essere Albatros ma la ragazza, troppo ubriaca, non riesce a sentirlo. Si addormenta infatti tra le sue braccia e passa la notte nella capanna. Al suo risveglio ovviamente non ricorda nulla ma a casa, Leyla, sta dando di matto. Non sa dove si trova sua sorella e sa che sono cominciati i pettegolezzi su di lei e Can. Cosa sta succedendo?

