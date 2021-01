Daydreamer Anticipazioni 25 gennaio 2021: CeyCey costretto a sposare Ayhan...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame della nuova Puntata di Daydreamer, in onda il 25 gennaio 2021 su Canale5. CeyCey costretto a sposare Ayhan, Mevkibe arrestata dalla polizia.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 21 gennaio 2021, in onda alle 16.35 su Canale5. CeyCey riceve un pacco misterioso dalla nonna e teme che aprirlo potrebbe costringerlo a prendere una decisione sul rapporto con Ayhan. Il bizzarro dipendente della Fikri Harika scopre che sua nonna vorrebbe vederlo convolare a nozze al più presto e lui, non sentendosi ancora pronto, medita di coinvolgere la migliore amica di Sanem in un finto fidanzamento. Nel frattempo, Aysun si è fidata di Ihsan, ignara del fatto che lui stia usando il commercio di prodotti biologici per i suoi loschi scopi. Quando la polizia si presenterà alla porta di Mevkibe e Aysun, Ishan sarà già lontano dalla città e saranno le due donne ad essere trattenute dalle forze dell'ordine.

CeyCey riceve un pacco misterioso nella Puntata di Daydreamer del 25 gennaio 2021

CeyCey è molto innamorato di Ayhan e, sebbene il loro sia un rapporto talvolta impacciato, vuole continuare a coltivare questo sentimento. Il dipendente più bizzarro e chiassoso della Fikri Harika riceve un pacco misterioso, proveniente dal suo paese di origine. CeyCey non ha mai rivelato a nessuno da quale regione della Turchia proviene ma è chiaro che nella sua terra natia vi siano regole e usanze molto rigide. Nel pacco sono custoditi due tradizionali abiti da matrimonio, con l’invito della nonna di CeyCey a convolare a nozze al più presto, prima che la vecchiaia la privi della gioia di vedere il suo nipote preferito all’altare.

Anticipazioni Daydreamer: CeyCey sposa (per finta) Ayhan

Dopo aver scoperto il contenuto del pacco, CeyCey ha una delle sue solite reazioni dovute all’ansia. In preda al panico più totale, l’amico di Sanem inizia a vagliare varie ipotesi ma si rende conto di non poter scontentare sua nonna. Così, sebbene non sia ancora pronto a parlarne ad Ayhan, CeyCey medita di coinvolgere la sua fidanzata in un finto matrimonio. Il piano del pubblicitario è quello di scattare qualche foto con gli abiti da cerimonia e inviarle al suo paese natio, per mostrarle alla nonna e renderla felice senza dover realmente assumersi l’obbligo di convolare a nozze legalmente con Ayhan. Il porgetto di CeyCey, tuttavia, avrà conseguenze disastrose...

Daydreamer Anticipazioni: Mevkibe in prigione!

Mevkibe ha deciso di estromettere Muzzo dagli affari del negozio biologico, cercando l’appoggio dell’acerrima nemica Aysun. Sorprendentemente, la rivalità tra le due donne sembra essere sopita e il lavoro procede senza problemi. Loro, tuttavia, ignorano che il perfido Ihsan ha messo in atto una truffa, spacciando cibo di indubbia provenienza per alimenti biologici, in modo da trattenere la differenza di prezzo e registrare tra gli incassi il prezzo pieno del grossista che rifornisce Mevkibe e Aysun. La polizia scopre la truffa e, dal momento che Ihsan è lontano dalla città, le due donne vengono accusate al suo posto e condotte al Commissariato. Riusciranno Mevkibe e Aysun a dimostrare la loro innocenza?

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.35 e il martedì in prima serata su Canale5.