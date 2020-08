Daydreamer Anticipazioni 25 agosto 2020: Il nuovo piano di Aylin. Lei e Fabbri...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 25 agosto 2020. In questo Episodio Aylin si allea con Fabbri per mettere zizzania tra lui e Can.

Vediamo le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 25 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Sanem non trova più i documenti contenuti nella cartellina e ancora una volta non riesce a parlare con Can. Aylin intanto sta per fare la prossima mossa: prendere accordi con Fabbri. I due organizzano una festa, in cui la Yuksel tenterà di mettere zizzania tra Can e l'imprenditore francese. Intanto Mevkibe e Aysun sono in lotta per ottenere l'incarico di Presidente dell'Associazione di quartiere.

Sanem pugnalata alle spalle in questa puntata di Daydreamer del 25 agosto 2020

Sanem era a un passo dalla verità ma Leyla l'ha pugnalata alle spalle. La più grande delle sorelle Aydin, convinta da Emre, ha sottratto alla minore i documenti contenuti nella cartellina rossa e Sanem si è ritrovata con un pugno di mosche a casa di Can. Così la ragazza non solo non è riuscita a dimostrare al Divit le ragioni delle sue bugie ma si è trovata davanti a una scena raccapricciante: Deren nuda a casa del Divit. Ovviamente si tratta di un equivoco ma dato che la direttrice artistica della Fikri non ha mai nascosto il suo interesse per il bel fotografo, è facile che la Aydin venga presa dalla gelosia.

Anticipazioni Daydreamer: Aylin si allea con Fabbri

Aylin cerca di rasserenare Emre. Ora che Leyla ha in mano i documenti, lui non ha nulla da temere. La Yuksel ha però in mente altro! Ora che Fabbri è tornato, vuole sfruttare la sua presenza per far tornare sia lei che Emre alla Fikri, addirittura alla sua direzione. La bellissima organizza un pranzo con l'imprenditore francese e insieme organizzano una festa per celebrare la neonata partnership. Aylin ha intenzione di mettere zizzania nel rapporto tra Fabbri e Can e scoperto che lo stesso giorno del party è il compleanno di Sanem, mette in giro la voce che il Divit abbia organizzato una sorpresa per la ragazza.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem spera nel perdono di Can

Aylin ha messo in giro – tramite Guliz – che Can ha organizzato una festa per il compleanno di Sanem. La ragazza lo viene a scoprire e pensa che il Divit finalmente l'abbia perdonata. Così accetta di presentarsi al party e attende di potersi rituffare tra le braccia del suo amato. Purtroppo però la sorpresa che l'attende sarà molto amara!

Anticipazioni e Trame Daydreamer: Mevkibe e Aysun guerra alle urne

Il Presidente dell'Associazione di quartiere è morto e Mevkibe ha scoperto che Aysun si è candidata alla poltrona. La mamma di Sanem non può lasciare che la sua rivale diventi così importante nel suo quartiere e decide di candidarsi pure lei. La sua campagna elettorale sarà favolosa e riceverà addirittura l'aiuto di Can e Ceycey, oltre ovviamente a quello di Sanem e di tutta la sua famiglia.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45