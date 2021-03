Daydreamer Anticipazioni 24 marzo 2021: Sanem nei guai. Yigit e Cemal hanno vinto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 24 marzo 2021, in onda su Canale5. Sanem è distrutta: Cemal e Yigit hanno vinto.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 24 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Sanem e Can tornano alla tenuta, dopo la loro lunga gita in mare aperto, scoprendo che Cemal ha deciso di sorgere denuncia e ha fatto in modo che la polizia proibisse la creazione di nuove creme nella tenuta. La Aydin, ignara che dietro a questo terribile inganno si cela Yigit, è sconvolta e delusa e cerca conforto nei suoi amici. Vedendo la donna che ama con il cuore a pezzi, il Divit promette che farà di tutto per aiutarla anche al costo di indagare per conto proprio sulla truffa di Cemal.

Sanem riceve un’amara sorpresa nella Puntata di Daydreamer del 24 marzo 2021

Sanem e Can hanno ritrovato l’intesa grazie alla gita in barca. La Aydin ha chiesto perdono al suo ex fidanzato, consapevole di aver cercato di cambiarlo durante la loro relazione. Il Divit, colpito dalle parole della scrittrice, ha chiesto scusa per la sua gelosia e il passato sembra essere stato lasciato alle spalle. La coppia fa ritorno sulla terraferma con nuove consapevolezze ma del tutto impreparata all’amara sorpresa che l’attende. Mentre Can e Sanem erano al largo della costa, infatti, Cemal ha sporto denuncia alla polizia per contraffazione e il laboratorio di creme della Aydin è stato messo sotto sequestro!

Anticipazioni Daydreamer: Sanem in lacrime

Sanem fa ritorno alla tenuta, inconsapevole di quello che hanno appena passato i suoi amici. Deren, Muzzo, Cey Cey e Deniz sono finiti in prigione e sono stati scagionati solo grazie all’intervento di Bulut, che ha rivelato a tutti di essere un avvocato. La polizia ha sequestrato le creme della Aydin, impedendole categoricamente di produrne altre finché non potrà provare che i suoi ungenti sono frutto di una ricetta originale. Cemal, sotto consiglio di Yigit, ha raccontato alle forze dell’ordine che la giovane ha copiato le creme della moglie, cercando di truffarla.

Daydreamer Anticipazioni: Can corre in soccorso di Sanem

Vedendo Sanem con il cuore spezzato, Can prende una decisione. Il fotografo non permetterà a Cemal di distruggere il sogno della donna che ama e di appropriarsi della formula delle sue preziose creme. È proprio il profumo paradisiaco di quegli ungenti, infatti, ad averlo fatto innamorare della Aydin e nessuno metterà le mani su ciò che appartiene alla scrittrice. Il Divit ha un’idea e rassicura Sanem: saranno loro ad averla vinta!

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.