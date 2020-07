Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della puntata della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Ecco cosa vedremo nell'Episodio del 24 luglio 2020 su Canale5.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 24 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 14.45 su Canale5, Sanem e Can si sono baciati e tra loro sembra trionfare finalmente l'amore. Intanto Deren informa il fotografo che la Orgatte vuole di nuovo Osman per il suo spot e Sanem deve occuparsi di mettersi in contatto con il ragazzo, per informarlo del suo nuovo lavoro. La ragazza, in preda alle faccende per la nuova pubblicità, finisce per combinare un disastro: rompe la preziosa macchina fotografica di Can e rischia di essere licenziata.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem e Can finalmente insieme

La serata a teatro per aiutare Ceycey ha avuto un risvolto romantico. Tra Can e Sanem è finalmente amore! Il Divit, stanco di aspettare, ha rivelato alla ragazza di essere lui il suo Albatros e di voler stare con lei. La giovane Aydin sprizza gioia da ogni poro ma purtroppo l'ombra delle sue bugie la costringe a fare i conti con la sua coscienza. Osman cerca infatti di farla ragionare su quanto è accaduto. Ora che sa che Can la ama, può continuare a raccontargli menzogne?

Anticipazioni Daydreamer: Un nuovo spot per la Orgatte

Mentre Osman cerca di far tornare con i piedi per terra Sanem, si troppo su di giri per quanto accaduto, Can sta tornando a casa. Anche lui è felice per quanto successo e non riesce a trattenere la gioia neanche con suo padre. Il ragazzo racconta infatti ad Aziz di aver finalmente trovato quello che da tempo cercava e gli dice che appena tornerà gli racconterà tutto. Sulla strada verso la villa, riceve la chiamata di Deren. La direttrice creativa gli comunica che la Orgatte vuole Osman anche per il secondo spot e gli chiede in prestito la sua famosa e preziosa macchina fotografica, per riuscire a girare la pubblicità senza intoppi. Il Divit accetta di consegnargliela.

Daydreamer Trame e Anticipazioni 24 luglio 2020: Ayhan spezza il cuore di Ceycey

Se Polen non costituisce più un pericolo – è ritornata in Inghilterra – Aylin continua a essere pericolosa. La Yuksel ha infatti deciso che non lascerà la Fikri Harika tanto presto e dopo lo spot della Orgatte, lavorerà ancora con Can al progetto della casa automobilistica. La perfida confida a Emre di aver ceduto il suo cliente ma di non aver mai detto di essersi tagliata fuori completamente. Attenzione però a Leyla. La sorella di Sanem cercherà ogni modo per impedire alla rivale di intromettersi in affari non suoi. Intanto Ayhan raggiunge Ceycey per dirgli che non corrisponde i suoi sentimenti. La ragazza gli spezzerà il cuore!

Sanem rischia di essere licenziata in questa puntata di Daydreamer del 24 luglio 2020

Sanem è innamorata pazza di Can ma si sente in colpa per le sue bugie. La ragazza ha paura di rivelare al Divit quello che ha combinato e ovviamente questo si riflette sul suo comportamento. La ragazza infatti è scostante e strana nei confronti del ragazzo, che comincia a essere infastidito dalle sue continue fuge. Ma la Aydin la combinerà ben più grossa! Dopo che Deren le chiederà di prendere e portarle la macchina fotografica di Can, la ragazza – distratta dai suoi pensier – la farà cadere per terra, rompendola. È ora sicuro che Sanem sarà licenziata! Quello era un pezzo unico e molto caro al Divit... non la perdonerà mai!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45