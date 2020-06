Daydreamer Anticipazioni 24 giugno 2020: Contratto a rischio, Sanem salva Can?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Daydreamer - Le Ali del Sogno, riguardanti l'episodio di mercoledì 24 giugno 2020. Ecco cosa succederà nella Puntata e nelle Trame della soap in onda su Canale5.

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Daydreamer, per la puntata di mercoledì 24 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.45, Can e Sanem passano diverso tempo insieme sul set fotografico allestito per la campagna a favore delle donne. Tra i due l'alchimia è evidente ma non sono ancora pronti a rivelarsi i loro sentimenti. La Aydin è infatti ancora convinta che il suo capo sia malvagio. Intanto Aylin scopre che Emre le ha comprato un anello di fidanzamento e non vede l'ora che il ragazzo le chieda di sposarlo. Intanto la Fikri Harika si prepara alla festa organizzata dall'Azienda Cosmetica. Sarà un party molto complicato! Scopriamo perché.

Daydreamer Anticipazioni: Can umilia Deren

Deren l'ha combinata grossa e Sanem è disperata. Can è però corso a consolarla e non lascerà impunito questo stupido e borioso affronto. Il Divit ha infatti capito che la sua assistente ha agito per gelosia e che così facendo, ha messo nei guai la Fikri Harika, che ha ottenuto un punteggio molto basso dall'Azienda Cosmetica Internazionale. L'agenzia pubblicitaria potrebbe passare dei grossi guai per colpa sua e Can decide di umiliare Deren davanti a tutti, raccontando a tutti i colleghi di come la ragazza abbia sabotato Sanem e il suo ottimo lavoro per la sala relax.

Metin fa da cupido per Can e Sanem nella puntata di Daydreamer del 24 giugno 2020

Can è cambiato e questo particolare non è sfuggito ai suoi amici. Metin ha deciso di dare una spinta al suo amico fraterno e ha convinto Sanem a fare da modella per la campagna dedicata alle donne che lavorano. Per impedire che la ragazza dica di no, l'avvocato ha giura alla Aydin che il fotografo scelto per il lavoro non è Can ma si tratta, ovviamente, di una bugia. E infatti la giovane segretaria si trova faccia a faccia con il suo capo, ormai costretta a portare avanti il suo compito. Metin è riuscito a fare da cupido e il set fotografico si trasforma ben presto in un romantico luogo, in cui è sempre più evidente l'alchimia tra i due protagonisti di Daydreamer.

Anticipazioni Daydreamer: Un party ad alto tasso di gelosia per Can

Concluse le foto per la campagna delle donne, Can viene “richiamato all'ordine”. Deren gli ricorda del party organizzato dalla compagnia di Fabbri e lo invita a fare presto e a presentarsi vestito elegante. Sia il Divit che Sanem corrono a cambiarsi e si avviano, separatamente, alla festa. L'entrata della Aydin lascerà tutti di stucco, soprattutto il signor Fabbri, stregato dalla bellezza della ragazza. Can si renderà immediatamente conto che il suo cliente si è invaghito della sua dipendente e, geloso, non si farà scrupolo di colpirlo con frecciatine e battutine ad alto tasso di tensione. Ma nonostante l'evidente gelosia del Divit e il trattamento non certo cordiale, Fabbri ha una notizia importante da dare alla Fikri: ha scelto loro e il merito è tutto di Sanem!

Daydreamer le Anticipazioni del 24 giugno 2020: Aylin scopre il suo anello di fidanzamento

Alla festa è invitata anche Aylin e il suo team anzi l'agenzia della bellissima manager ha ottenuto il punteggio più alto nell'ispezione. Per prepararsi al meglio per il party, Aylin si reca in gioielleria e scopre che Emre le ha comprato un anello di fidanzamento. Peccato però che il ragazzo non le abbia ancora fatto la dichiarazione e la cosa comincia a infastidirla. A peggiorare la situazione ci si mette la gelosia. È infatti convinta che tra il suo compagno e Sanem ci sia qualcosa e vedere la Aydin presentarsi alla festa con un abito più costoso del suo, la manda completamente in bestia.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 22 al 26 giugno 2020

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45