Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 23 marzo 2021, in onda su Canale5. Bulut salva i dipendenti della Fikri Harika, svelando il suo segreto, mentre Sanem e Can scoprono cosa è successo alla tenuta.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 23 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. I dipendenti della Fikri Harika sono finiti dietro le sbarre, a causa della denuncia di Ceren. L’uomo, spinto da Yigit che vuole vendicarsi per il rifiuto di Sanem, si è rivolto alla polizia che ha messo sotto sequestro tutto il laboratorio artigianale di creme. Deren, Deniz, CeyCey e Muzzo sono disperati per la loro sorte e, proprio quando iniziano a perdere le speranze di poter uscire di prigione, Bulut si presenta in centrale svelando il suo segreto. Nel frattempo, Can e Sanem tornato alla tenuta e scoprono l’accaduto. La Aydin è sotto shock ma il Divit la tranquillizza, promettendole di risolvere la delicata situazione.

Bulut svela il suo segreto nella Puntata di Daydreamer del 23 marzo 2021

Yigit ha tradito Sanem, spingendo Ceren a sporgere denuncia per contraffazione contro la scrittrice. Mentre la Aydin si trova in mare aperto con Can, la polizia irrompe nella tenuta e mette sotto sequestro il laboratorio di creme, scortando i dipendenti della Fikri Harika dietro le sbarre. Deren è preoccupata per la sorte che attende lei e i suoi amici, dal momento che nessuno sa che si trovano in prigione. Proprio quando tutti stanno perdendo le speranze, Bulut fa il suo ingresso nella centrale di polizia. Il tuttofare è vestito in modo impeccabile e sfoggia una sicurezza mai vista prima. Scopriamo così che Bulut è in realtà un avvocato, che ha preferito non continuare con la sua professione per dedicarsi alla natura. Bulut scagiona i suoi amici, compresa Deren che ora si sente più che mai attratta dal nuovo amico di Sanem…

Anticipazioni Daydreamer: Deren cotta di Bulut

Deren ha cercato in tutti i modi di nascondere l’attrazione che prova nei confronti di Bulut. Il tuttofare non è certo il suo ideale di uomo, ma la prestanza fisica e il carattere burbero sembrano aver conquistato la pubblicitaria. Quando Bulut appare in prigione, svelando il suo segreto e mostrando un nuovo lato di sé, Deren fatica a dissimulare il suo interesse. Una volta fuori dalla centrale, Bulut spiega all’amica di Sanem di aver lasciato la sua professione poiché stanco del ritmo della città. Il giovane, infatti, si è trasferito in campagna in cerca di sollievo dallo stress della metropoli, avendo compreso di amare molto di più lo stile di vita rilassato e genuino della tenuta. Deren si dichiarerà a Bulut, o cercherà ancora una volta di evitare i propri sentimenti?

Daydreamer Anticipazioni: Sanem sconvolta

Mentre i dipendenti della Fikri Harika hanno subito una vera e propria incarcerazione, Sanem si trovava al largo della costa insieme a Can. La gita in barca ha riportato a galla sentimenti mai svaniti, e la coppia sembra aver trovato una nuova armonia. La scoperta che Sanem farà alla tenuta, tuttavia, farà crollare tutte le certezze della scrittrice. Can, avendo compreso quanto la Aydin tiene alle sue creme, si offrirà di aiutarla a smascherare Ceren, ignaro che dietro l’uomo si nasconde Yigit.

Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni delle Puntate di Daydreamer dal 22 al 27 marzo 2021.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.