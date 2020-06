Daydreamer Anticipazioni 23 giugno 2020: Can consola Sanem ma qualcosa li interrompe...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della soap Daydreamer - Le Ali del Sogno dell'episodio di martedì 23 giugno 2020. Ecco cosa succederà nella Puntata in onda su Canale5.

Vediamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni di Daydreamer della puntata di martedì 23 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.45, Emre obbliga Sanem a sabotare l'ispezione della società di cosmetica e la ragazza ha trovato un modo per seminare il panico alla Fikri. Intanto la Aydin prende a cuore un nuovo progetto per l'azienda: allestire una sala relax per i dipendenti. Deren, gelosa di lei, le mette i bastoni tra le ruote e la scredita davanti a tutti. Can lo viene a scoprire e corre a consolarla. Tra i due c'è un momento di tenerezza ma un “topo” si aggira alla Fikri e semina il panico.

Anticipazioni Daydreamer: Emre ordina a Sanem di sabotare la Fikri Harika

Sanem ha sconvolto i suoi genitori rivelando loro di aver pagato il debito del loro negozio mentre Can è pronto a portare avanti un nuovo progetto. Un'importante Azienda Cosmetica Internazionale vuole affidare la sua campagna pubblicitaria a una delle agenzie pubblicitarie di Istabul e la Fikri si prepara alla sua ispezione. Emre ordina a Sanem di sabotare il progetto di suo fratello e la ragazza si ingegna in ogni modo, per far trovare ogni cosa fuori posto. Venuta a conoscenza che la società cosmetica è molto attenta al rispetto dell'ambiente e della natura, nonché agli aspetti sanitari di ogni suo partner, la ragazza comincia a seminare bottiglie di plastica ovunque e chiede ad Ayhan di procurarle un topo.

Daydreamer Anticipazioni: Deren umilia Sanem

Nonostante gli ordini di Emre, Sanem accoglie con entusiasmo la richiesta d'aiuto di Ceycey. Il ragazzo, responsabile degli spazi della Fikri Harika, riceve il compito di creare – dal nulla – una sala relax per i dipendenti. I dirigenti dell'Azienda Cosmetica reputano infatti fondamentale questo requisito e la Aydin riesce ad abbellire un vecchio magazzino, rendendolo accogliente. Deren non è però soddisfatta e gelosa di Sanem – troppo vicina a Can – umilia la giovane e la scredita davanti ai suoi colleghi. Can scopre quanto successo e corre a consolarla, trovandola in lacrime.

Sanem semina il panico liberando un topo in azienda in questa puntata di Daydreamer del 23 giugno 2020

Can raggiunge Sanem nella nuova sala relax e si complimenta con lei del bel lavoro appena fatto. Il Divit le asciuga le lacrime e tra i due c'è un bel momento di tenerezza. Purtroppo però la bella Aylin – ancora convinta che lui sia malvagio – lo respinge e ancora turbata dà l'ok ad Ayhan per liberare il “topo”. La strampalata coach life, fa così uscire il topolino – che si rivelerà essere un innocuo criceto – per i corridoi dell'agenzia, seminando il panico e facendo fuggire gli ispettori. Can riprendere il controllo della situazione, rendendosi però conto che la sua azienda ora è in guai seri.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 22 al 26 giugno 2020

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45