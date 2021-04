Daydreamer Anticipazioni 23 aprile 2021: Sanem sotto shock per Can

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 23 aprile 2021, in onda su Canale5. Sanem prende una decisione inaspettata per far tornare la memoria a Can.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 23 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can si è risvegliato dal coma ma non ricorda più nulla degli ultimi due anni di vita, inclusa la storia d'amore con Sanem. La scrittrice è molto scossa dall'accaduto: proprio ora che la loro favola si sarebbe conclusa con il giro del mondo in barca, il destino gli ha tirato un brutto scherzo. Sanem prova ad uscire da questo incubo ma Can non sembra voler collaborare per riacquistare i suoi ricordi, lasciando la sua fidanzata sotto shock.

Sanem disperata della Puntata di Daydreamer del 23 aprile 2021

Can si è svegliato dal coma, ma non sa cosa è successo negli ultimi due anni. Sanem per lui è ormai un'estranea e il fotografo non riesce a fingere di provare qualcosa per lei, nonostante si sia accorto che la giovane è molto delusa dalla sua reazione. La Aydin è disperata e non sa come comportarsi davanti a Can: forzare la mano potrebbe farle ottenere una reazione opposta a quella sperata. Arrendersi, tuttavia, non è contemplato..

Anticipazioni Daydreamer: Can e Sanem due sconosciuti

Can e Sanem sono ormai due sconosciuti e la scrittrice deve arenarsi all'idea che non sarà semplice far recuperare i ricordi al proprio fidanzato. Il medico consiglia alla giovane di portare Can in luoghi familiari, con le persone che ricorda meglio e con le quali si sente a casa. La Aydin organizza un grande ritorno alla tenuta di Mihriban, nella speranza che questo possa servire al fotografo.

Daydreamer Anticipazioni: è la fine di tutto?

Sanem si trova a vivere in una realtà parallela, nella quale l'uomo che ama non la conosce e sembra anche voler avere ben poco a che fare con lei. Mentre Aziz cerca di persuadere il figlio a dare un'occasione alla Aydin, il medico comunica alla giovane che il motivo di tale amnesia potrebbe essere scaturito da un evento traumatico che il cervello del Divit vuole rimuovere per preservalo da un grande dolore. Questa volta potrebbe essere la fine di tutto.

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Daydreamer dal 19 al 23 aprile 2021.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.