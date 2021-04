Daydreamer Anticipazioni 23 aprile 2021: incidente mortale, Can e Sanem travolti da un Tir!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 23 aprile 2021, in onda su Canale5. Mentre si recano a casa Aydin, Can e Sanem rimangono coinvolti in un brutto incidente.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 23 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Grazie alla festa nella tenuta di Mihriban, Can e Sanem hanno potuto salutare tutti i loro cari prima di partire con la barca e compiere il loro avventuroso giro del mondo. La Aydin è molto scossa dall’assenza dei suoi genitori e il Divit le propone di andarli a salutare prima di lasciare la Turchia, per chiarire gli ultimi dissapori. Mentre si trovano in macchina per recarsi al quartiere di Sanem, la coppia rimane vittima di un terribile incidente automobilistico.

Can prende una decisone della Puntata di Daydreamer del 23 aprile 2021

Can e Sanem hanno festeggiato con tutti i loro cari, ma l’assenza di Nihat e Mevkibe ha pesato sull’umore della Aydin. Essendosi accorto del dolore che la sua fidanzata prova per il gesto dei genitori, Can convince Sanem a recarsi nuovamente nel quartiere prima di salpare con la loro imbarcazione. Il fotografo, infatti, è convinto che se entrambi si mostreranno uniti e prometteranno di sposarsi una volta tornati in città, i coniugi Aydin potrebbero cambiare idea e augurare loro buona fortuna.

Anticipazioni Daydreamer: Can e Sanem vittime di un tragico incidente

Can e Sanem partono alla volta del quartiere della famiglia Aydin, certi di trovare in casa Nihat e Mevkibe. La coppia è unita più che mai e la scrittrice è felice per il fatto che il suo fidanzato le stia dimostrando tanto sostegno. Nonostante il loro progetto preveda proprio di non curarsi dei consigli esterni e vivere questa storia d’amore lontano da occhi indiscreti, Sanem sa che non ricevere l’approvazione dei genitori non le permetterebbe di essere totalmente serena. Sul tragitto, tuttavia, una terribile tragedia si abbatte sulla coppia e un tir non rispetta la segnaletica, centrando in pieno l’automobile di Sanem e Can.

Daydreamer Anticipazioni: Can è morto?

Sanem si trova sbalzata fuori dall’auto, con la testa che le gira e il sangue che le sgorga copioso dalla tempia. La Aydin non ricorda cosa è successo ma vede che la macchina è completamente distrutta e che in torno a lei si è radunata una folla pronta a prestare il primo soccorso. Noncurante delle parole dei suoi soccorritori, Sanem entra in macchina per controllare le condizioni di Can. Il fotografo, tuttavia, non dà segni di vita…

