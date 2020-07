Daydreamer Anticipazioni 22 luglio 2020: Nihat e Mevkibe in pena per Sanem...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Ecco cosa vedremo nell'Episodio del 22 luglio 2020 su Canale5.

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer, per la puntata del 22 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Nihat e Mevkibe hanno capito che Sanem ha un debole per Can e temono che la loro adorata figlia non sia corrisposta. Tentano così di aiutarla a liberarsi della sua ossessione per il Divit mentre Sanem, dopo aver dichiarato guerra a Polen, è decisa a conquistare il cuore del bel fotografo.

Nihat e Mevkibe, genitori apprensivi in questa puntata di Daydreamer del 22 luglio 2020

Sanem ha passato la notte tra le braccia di Can. I due, dopo il bacio interrotto, sembrano essersi finalmente messi insieme e si sono lasciati cullare dalle stelle sdraiati su un'amaca. L'indomani le riprese sono cominciate alle prime luci dell'alba e tra un imbarazzo e l'altro, finalmente il lavoro è finito. Durante la giornata sia Nihat che Mevkibe – impegnati con il catering – si sono accorti che la loro bambina ha un debole per il bel Divit. Entrambi però sono certi che la ragazza non sia corrisposta e cercano un modo per aiutarla a liberarsi della strana ossessione che Sanem ha per il suo capo.

Anticipazioni Daydreamer: Ceycey confessa il suo amore ad Ayhan

Lo spot è stato finalmente girato e tutti possono tornare a casa. Sanem si fa accompagnare in macchina da Can e con loro c'è anche Polen. La ragazza chiede al Divit di passare la serata insieme e di festeggiare, solo loro due, il suo compleanno ma Sanem li interrompe, pensando già a un modo per mettere ko la sua rivale. La guerra tra le due donne sarà senza esclusione di colpi. Intanto Ceycey e Ayhan riportano l'attrezzatura per il campeggio nel negozio e lo strampalato ragazzo confessa alla "coach – life" il suo amore per lei. Ayhan è stupita e conferma di provare anche lei un sentimento molto tenero nei suoi confronti e gli confessa di non avere mai avuto un fidanzato.

Daydreamer Anticipazioni: Emre spezza il cuore a Leyla

Prima di lasciare il set, Emre ha invitato Leyla a cena. Il Divit però, distratto da Aylin, ha dimenticato l'appuntamento e lascia la Aydin ad aspettarlo inutilmente. La poverina ci rimane molto male e non può fare a meno di pensare di essersi solamente illusa che il suo capo la degnasse di attenzioni non lavorative. Osman la trova in lacrime e scopre che la sua amata amica è innamorata di un altro. Dopo averla consolata, giura di dimenticarsi di lei, convinto di non avere più speranze.

Daydreamer Anticipazioni e Trame del 22 luglio 2020: Sanem e Polen guerra a colpi di frecce

Sanem è decisa a conquistare Can ma soprattutto di liberarsi di Polen. È così che la ragazza, nonostante le raccomandazioni dei suoi genitori a lasciare in pace il suo capo e a desistere dal suo intento, si mette ai fornelli. È per lei una novità, non ha mai cucinato! Si ingegna a preparare delle polpette crude per il Divit e intanto organizza una festa a sorpresa per Polen. Il suo obiettivo non è certo festeggiare la rivale ma impedirle di passare la serata da sola con Can. Prima però deve portare le polpette alla Villa. Ovviamente nella grande casa incontrerà Polen e le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che tra loro ci sarà una sfida a suon di arco e frecce!

