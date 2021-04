Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 22 aprile 2021, in onda su Canale5. Sanem e Can festeggiati dai loro cari prima della partenza, mentre Nihat e Mevkibe non si presentano.

Grande festa alla tenuta di Sanem nella Puntata di Daydreamer del 22 aprile 2021

Can e Sanem hanno annunciato di voler partire, lasciando la Turchia e programmando un viaggio di ben due anni che li porterà a vedere le meraviglie del mondo, comprese le Galapagos. La Aydin è stata affascinata da queste esotiche isole sin dall’infanzia e ora, forte del sostegno e dell’amore del Divit, sta per realizzare il sogno di visitarle. Gli amici della coppia sono molto felici per questa scelta, nonostante il lungo viaggio li porterà lontano da Istanbul per tanto tempo. Prima di salutare Can e Sanem, i dipendenti della Fikri Harika hanno una bella sorpresa per loro.

Anticipazioni Daydreamer: duro colpo per Sanem

I dipendenti dell’agenzia pubblicitaria hanno organizzato una festa bellissima per celebrare la partenza di Can e Sanem. La coppia è felice di ricevere tanto amore, e soprattutto onorata di poter indossare il cappello ufficiale dei marinai. Nonostante Sanem si sia rivelata un disastro, Can è certo che il viaggio andrà secondo i piani e che al loro ritorno si celebreranno delle nozze grandiose. La Aydin, sebbene entusiasta, non può far a meno di notare l’assenza dei suoi genitori, gli unici a non essersi presentati al grande evento.

Daydreamer Anticipazioni: Nihat e Mevkibe abbandonano Sanem

Nihat è scosso dall’annuncio di Sanem e teme che questa decisione potrebbe rovinarle per sempre la vita. I coniugi Aydin hanno chiarito di non essere d’accordo con la scelta della coppia, dal momento che avrebbero preferito che i due si sposassero e non vivessero nel peccato. Nonostante fossero stati invitati al party per augurare buona fortuna a Sanem e Can, i due non si presentano abbandonando così la Aydin al suo senso di colpa.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.