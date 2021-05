Daydreamer Anticipazioni 21 maggio 2021: Can pronto a partire con Ayca!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 21 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Lo spot per le creme di Sanem viene girato nel quartiere della famiglia Aydin, nonostante Mevkibe, Huma e Mihriban abbiano reso difficili le riprese con il loro comportamento da primadonna. Sanem porta un bicchiere di tè al Divit, trovandolo a parlare con Ayca e il suo gruppo di arrampicata di un viaggio sul K2. La Aydin è furiosa e prende una decisione inaspettata, che spiazza il suo fidanzato.

Il nuovo spot della Fikri Harika nella Puntata di Daydreamer del 21 maggio 2021

Per pubblicizzare la creme di Sanem e battere la rivale Dream Reklam, la Fikri Harika deve sfoderare un’idea vincente e originale. Can rischia grosso, scegliendo la madre Huma, Mevkibe e Mihriban come protagoniste dello spot. Le tre donne accettano immediatamente l’offerta, ansiose di apparire sul piccolo schermo ma, durante le riprese, si troveranno a dover affrontare le loro antiche rivalità. Girare lo spot non sarà semplice come previsto, ma il signor Asim sembra piuttosto soddisfatto del risultato e pronto a dare l’incarico all’agenzia pubblicitaria dei fratelli Divit.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem fa una scoperta sconvolgente

Sanem è felice che la Fikri Harika abbia la possibilità di giocarsi il contratto, così da riempire le sue casse al momento sguarnite e non dover lasciare i dipendenti nuovamente disoccupati. Per festeggiare e premiare Can della grande pazienza dimostrata con le tre ostinate donne, la Aydin prepara il suo famoso tè e lo porta al tavolo del suo fidanzato. Qui, tuttavia, Sanem farà una scoperta inaspettata proprio mentre Melahat ignorerà gli avvertimenti della vicina, accettando l'approccio di Selim.

Daydreamer Anticipazioni: Can parte con Ayca

Can si è fatto coinvolgere dal progetto di Ayca e del suo gruppo di arrampicata, che vogliono scalare il K2. Il Divit ama i viaggi avventurosi e le sfide e, per questo motivo, non ha potuto dire di no alla nuova cliente della Fikri Harika. Peccato che il fotografo si sia scordato di parlarne prima con Sanem, che lo raggiunge trionfante con un fumante bicchiere di tè, per poi scoprire il suo progetto. La Aydin è furiosa: Can preferisce la compagnia di Ayca e non ha avuto neppure il coraggio di metterla al corrente dei suoi progetti futuri!

