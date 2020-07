Daydreamer Anticipazioni 21 luglio 2020: Can e Sanem, notte d'amore nel bosco

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer, per la puntata del 21 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Can ha trovato la soluzione per rigirare lo spot. La troupe dormirà nel bosco per risparmiare tempo. Anche Sanem decide di rimanere sul posto e tra lei e Can, dopo il bacio interrotto, c'è un'ulteriore avvicinamento. I due infatti passano la notte su un'amaca abbracciati. La mattina però, Polen arriva sul set più agguerrita che mai!

Anticipazioni Daydreamer: Una notte turbolenta per la Fikri Harika

Lo spot per la Orgatte subisce dei forti ritardi. Alcuni problemi sul set hanno costretto tutta la troupe a rivedere i loro piani. La memoria della macchina fotografica con cui hanno girato sino a ora si è rotta e tutto il lavoro è andato perduto. Can ha però trovato la soluzione al problema. Per risparmiare tempo ha organizzato un campeggio last minute affinché la troupe possa dormire sul posto e possa essere pronta alle prime luci del mattino.

Can e Sanem notte di passione in questa puntata di Daydreamer del 21 luglio 2020

Can ha convinto Sanem a rimanere nel bosco insieme a lui. La ragazza, dopo aver avvertito i suoi genitori, ha preso il suo posto in tenda con Ayhan ma una telefonata di Can cambia tutto. Il ragazzo, ormai convinto di averla conquistata, vorrebbe passare la notte con lei ma non vuole fare un passo falso. La Aydin prende coraggio e raggiunge il fotografo in riva al fiume e si sdraia con lui sull'amaca. Il tempo passa molto in fretta e dopo essersi lasciati cullare dalle stelle, i due si addormentano abbracciati. La mattina, Sanem è molto in imbarazzo ma problemi ben più gravi l'attendono al suo ritorno sul set!

Daydreamer Anticipazioni: Polen e Sanem si dichiarano guerra

Come una subdola serpe, Aylin mette Polen contro Sanem, La Yuksel aumenta infatti la gelosia della bellissima fisica, facendole notare ancora di più come Sanem stia intorno a Can. Polen decide di ritornare sul set e stavolta di non lasciare nulla al caso. Sfiderà la Aydin e farà capire a Can che la ragazza non fa per lui. Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che Sanem, scoperta l'aperta antipatia di Polen nei suoi confronti e offesa dalle sue parole, deciderà di accettare il guanto di sfida e di non permettere che la sua rivale metta le mani su Divit. Se Can non può essere suo, non sarà neanche di Polen!

