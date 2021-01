Daydreamer Anticipazioni 21 gennaio 2021: Sanem e Can chiusi in una cella frigorifera!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer di questa sera, 21 gennaio 2021, in onda alle 21.45 su Canale5. CeyCey coinvolge i dipendenti della Fikri Harika in un piano per riavvicinare Can e Sanem, sperando che entrambi riescano a mettere da parte l’orgoglio. Nel frattempo, Osman convince Leyla a cercare una casa prima delle nozze ma quando il ragazzo cerca un approccio fisico, la Aydin lo rifiuta poiché ancora confusa sul rapporto con Emre. Dopo una brutta discussione, Leyla e Sanem lasciano l’agenzia pubblicitaria e vengono assunte da Yigit. Mentre Huma e Polen gioiscono per la riuscita del loro diabolico piano, Sanem decide di provocare la reazione del Divit presentandosi in ufficio con un abito mozzafiato. Guai anche per Muzzo, completamente escluso dalla gestione del negozio biologico, che ora è in mano a Mevkibe e Aysun.

CeyCey rapisce Can e Sanem nella Puntata di Daydreamer del 21 gennaio 2021

CeyCey è molto preoccupato per Can e Sanem. I due litigano in continuazione, noncuranti degli occhi indiscreti dei dipendenti della Fikri Harika, e la sua amica sembra intenzionata a rimanere preda dell’orgoglio. Il bizzarro pubblicitario chiede aiuto a Deren e Guliz, per cercare di far parlare Can e Sanem senza distrazioni esterne. I tre colleghi decidono di attirare il fotografo e l’aspirante scrittrice in una trappola, invitando entrambi ad un importante incontro lavorativo. Giunti sul luogo dell’incontro, la Aydin e il Divit vengono reclusi con l’inganno in una cella frigorifera e CeyCey minaccia di non farli uscire fino a quando non si saranno chiariti. La vicinanza forzata, tuttavia, non poterà all’esito sperato inasprendo ancora di più il rapporto tra i due ex fidanzati. Da ora in poi, Can e Sanem prenderanno strade opposte pur di non continuare a litigare!

Anticipazioni Daydreamer: Leyla rifiuta Osman

Leyla è sempre più confusa sui propri sentimenti. La maggiore della sorelle Aydin non riesce a perdonare Emre, sebbene il suo capo abbia fatto di tutto per scusarsi e ammettere i propri errori. Dopo il confronto alla festa a casa Divit, la bella segretaria non smette di pensare alle parole di Emre. Quando Osman chiede alla sua promessa sposa di visitare una casa, in vista delle imminenti nozze, Leyla non riesce a rifiutare ma si trova costretta ad ammettere a sé stessa di non essere affatto felice. Osman, ignaro del turbamento della Aydin, è al settimo cielo e cerca il contatto fisico con la sua fidanzata. Presa dal panico, Leyla rifiuta di baciare il giovane attore che ha una reazione del tutto inaspettata. Tornata in agenzia, Leyla ha una brutta discussione con Emre e decide di licenziarsi, trovando Yigit ad accoglierla nella sua casa editrice.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem seduce Can nel suo ufficio

Sanem e Can provano ad evitarsi in ogni modo ma non possono rifiutarsi di collaborare alla realizzazione del libro di ricette di Polen. La complice di Huma, infatti, chiede al Divit di essere il fotografo ufficiale del suo progetto mentre Yigit vuole che Sanem curi la parte editoriale. La situazione si complica ulteriormente quando i due ex fidanzati hanno una discussione al telefono, dettata dall’incapacità di superare il loro orgoglio e la testardaggine. Quando Can si fa aiutare da Polen con gli ultimi preparativi, prima della partenza per i Balcani, Sanem tenta il tutto per tutto presentandosi alla Fikri Harika con un vestito a dir poco sexy. Can resisterà al fascino della Aydin? Nel frattempo, Muzzo perde ogni speranza di tornare nel giro di affare del negozio biologico. Mevkibe gli ha voltato le spalle e ha chiesto alla nemica Aysun di aiutarla con la sua nuova iniziativa.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il giovedì in prima serata alle 21.45 su Canale5.