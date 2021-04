Daydreamer Anticipazioni 21 aprile 2021: Sanem è un disastro, Can pronto a lasciarla…

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 21 aprile 2021, in onda su Canale5. Sanem non riesce ad abituarsi alla vita nautica, e Can è in grande difficoltà.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 21 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Sanem ha deciso di ignorare le proteste dei suoi genitori, nonostante lo scontro con il padre Nihat l’abbia scossa nel profondo. La Aydin si prepara a salpare con Can, al quale chiede di insegnarle i termini nautici e di prepararla alla vita in mare aperto. Il Divit è felice di vedere Sanem tanto risoluta, anche se è consapevole che le parole di Nihat e Mevkibe pesano sul suo cuore. La coppia fa una gita in barca, ma le cose non vanno come previsto e Sanem si rivela essere un vero e proprio disastro.

Sanem non si arrende nella Puntata di Daydreamer del 21 aprile 2021

Sanem è stata diseredata da Nihat, sconvolto dalla decisione della figlia minore che ha intenzione di seguire Can nei suoi viaggi per ben due anni. La Aydin finge di non essere preoccupata per le parole dei suoi genitori, nonostante in realtà sia rimasta turbata e ferita dal fatto di non ricevere il sostegno che avrebbe sperato. Can cerca di tranquillizzare la sua fidanzata ed è felice di vedere che la scrittrice non ha intenzione di arrendersi. Sanem vuole salpare e raggiungere le Galapagos insieme a lui, costi quel che costi…

Anticipazioni Daydreamer: Sanem è un disastro!

Sanem chiede a Can di allenarla alla vita nautica, insegnandole qualche termine tecnico così da poterlo aiutare durante il loro viaggio. La Aydin non vuole fermarsi a riflettere sulle conseguenze che questa decisione avrà sul futuro e sul rapporto con i genitori, dunque prega il Divit di farle da maestro. La coppia ritaglia del tempo da trascorrere in barca per una gita, e Sanem si rivelerà essere un vero e proprio disastro come marinaio. Dopo averla vista all'opera, Can rinuncerà alla loro avventura?

Daydreamer Anticipazioni: Can preoccupato per la Aydin

Sanem è negata per la vita nautica, tanto da non riuscire a cucinare neppure un piatto di spaghetti senza rischiare di mandare a fuoco l’intera imbarcazione. Can è molto divertito dai goffi tentativi della Aydin, ma teme che lei possa avere un ripensamento sul viaggio. Non solo Sanem sembra a disagio in mezzo al mare, ma le parole dei suoi genitori devono averle procurato un grande dolore che potrebbe portarla ad esplodere da un momento all’altro.

