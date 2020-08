Daydreamer Anticipazioni 21 agosto 2020: Fabbri salva Can ma in cambio vuole Sanem...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 21 agosto 2020. In questo Episodio Fabbri diventa socio di Can ed Emre ma vuole in cambio una cosa che fa impazzire il bel fotografo.

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer, relative alla puntata del 21 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale5 alle 14.50, la Fikri Harika rischia la bancarotta ma soprattutto un'accusa di corruzione. Sanem ha detto addio a Can ma non può permetter che l'azienda fallisca. Preoccupata, decide di accettare l'accordo con Fabbri. L'imprenditore francese acquisisce così il 20% delle quote dell'agenzia ma il suo rapporto con la Aydin scatena la gelosia di Can. Intanto Sanem scopre che Aylin ed Emre hanno firmato degli accordi per diventare soci mentre Muzaffer rapisce l'autista di Fabbri, convinto che sia il malavitoso che minaccia la sua amata amica.

Il ritorno di Fabbri alla Fikri Harika in questa puntata di Daydreamer del 21 agosto 2020

Fabbri è tornato a Istanbul con il chiaro intento di strappare a Sanem la ricetta del suo profumo. La ragazza inizialmente si è rifiutata ma le brutte acque in cui sta navigando la Fikri Harika, la convincono ad accettare uno scambio con il francese: i segreti del suo profumo in cambio dell'aiuto dell'imprenditore all'azienda dei Divit. Il francese si presenta così nell'agenzia pronto ad acquisire il 20% delle quote e a sostenere – con le sue campagne – l'azienda pubblicitaria. Fabbri però tiene a sottolineare che è grazie a Sanem che ha deciso di diventare socio di Can ed Emre e non certo per “beneficenza”.

Daydreamer Anticipazioni: Can geloso di Fabbri

Fabbri spiega immediatamente le motivazioni che lo hanno spinto a tornare a Istanbul. È in città per convincere Sanem a vendergli la ricetta del suo profumo e pare proprio esserci riuscito. Il manager rivela infatti che la ragazza, per salvare la Fikri, ha deciso di cedergli i diritti sulla sua essenza preferita ma anche che non ha intenzione di lasciare l'agenzia dei Divit. Per questo si è trovato “costretto” a evitare che la Fikri fallisse, diventandone socio. Can è fuori di sé dalla gelosia. Sin dalla prima conoscenza, non ha mai avuto simpatia per il francese e ora che il profumo di Sanem è in mano sua, non può fare altro che esserne follemente geloso.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem scopre il doppio gioco di Emre e Aylin

Sanem deve dare molte spiegazioni a Can, furioso con lei per aver venduto una cosa cara ad entrambi, come è il profumo. Ma la ragazza non si cura troppo di aver “tradito” il suo amato, almeno non stavolta visto che è riuscita a salvare la Fikri. La Aydin trova però un nuovo dettaglio... e stavolta crede di avere le armi giuste per distruggere Emre. Aylin infatti ha riportato in azienda la cartellina rossa contenente la documentazione dell'accordo con il Divit e Sanem ha finalmente modo di scoprire cosa c'è al suo interno. Il doppio gioco del perfido fratello di Can è ormai svelato.

Anticipazioni e Trame Daydreamer: Muzo nei guai!

Sanem ha deciso di rimettere finalmente le cose a posto e di consegnare la cartellina a Can, per svelargli il doppio gioco di Emre. Ma prima che questo possa succedere deve risolvere una situazione tragicomica. Muzo ha rapito l'autista di Fabbri credendolo uno dei mafiosi che minaccia la sua amica. Muzaffer chiama il manager francese per proporgli uno scambio: il suo scagnozzo in cambio di Sanem. Can, Deren, la stessa Sanem e Fabbri corrono nel luogo in cui il ragazzo ha sequestrato il povero chauffeur e riescono a liberarlo... anche se Muzo rischia di finire in prigione.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45