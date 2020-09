Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Daydreamer per la puntata del 20 settembre 2020, in onda su Canale5. Nell'Episodio, Can dà buca a Ceyda per preparare una sorpresa per Sanem.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer, per la puntata di domenica 20 settembre 2020. Nell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Sanem e Can si sono fidanzati e non vedono l'ora di passare del tempo insieme, lontano da tutti ma soprattutto lontani dai pettegolezzi che li circondano. Il Divit decide di non presentarsi a lavoro per preparare una bella sorpresa per la sua ragazza: le organizzerà una serata romantica al capanno, per guardare le stelle.

Daydreamer Anticipazioni: Can e Sanem finalmente insieme

La festa per la presentazione della Compass Sport è stato un successo. Non solo Sanem ha fatto un figurone sul palco ma è riuscita, finalmente, a far capitolare Can. Nella puntata di Daydreamer del 19 settembre 2020, il Divit ha finalmente gettato la maschera urlando il suo amore per la sua collega strampalata. I due hanno così suggellato la loro ritrovata unione con un grande bacio, interrotto solo dal dover tornare presto al party, per non destare ulteriori sospetti per la loro prolungata assenza.

Can dà buca a Ceyda per stare con Sanem in questa puntata di Daydreamer del 20 settembre 2020

Ogni tentativo di non destare sospetti è stato vano. Intorno a Can e Sanem sono fioccati i pettegolezzi senza che i due possano farci nulla. Ma gli innamorati, noncuranti di quello che succede loro intorno, sono desiderosi di passare del tempo insieme. Prima Can organizza una giornata a casa sua, dove lui e Sanem cucineranno insieme la loro cena e poi il Divit penserà a qualcosa di romantico, per esprimere tutto il suo amore alla sua fidanzata. Dopo aver dato buca a Ceyda e non essersi presentato a un impegno di lavoro - con una scusa - Can comunica a Sanem di aver in mente per loro due, una notte romantica al capanno, dove guarderanno le stelle.

Anticipazioni Daydreamer: Un imprevisto rischia di mettere nei guai Sanem

Sanem accetta con gioia di passare la serata con Can ma deve inventarsi una scusa plausibile con i suoi genitori. La ragazza gioca ancora una volta la carta Ayhan e si presenta al capanno, dove Can ha organizzato una romantica nottata. Purtroppo però un imprevisto rischia di mettere tutto in discussione. A casa Aydin entra un ladro e spaventa a morte Mevkibe, che comincia a urlare. Tutti nel quartiere accorrono alle grida della signora... tutti tranne Sanem. Leyla si ingegna immediatamente per trovare la sorella e grazie all'aiuto di Emre riesce a rintracciarla. Ma sarà troppo tardi? Mevkibe avrà ormai scoperto tutto?

