Daydreamer Anticipazioni 20 maggio 2021: Can rischia grosso per la Fikri Harika

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 20 maggio 2021, in onda su Canale5. Can ha un’idea per la nuova campagna pubblicitaria e coinvolge Huma, Mevkibe e Melahat.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 20 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. La Fikri Harika ha perso credibilità agli occhi del signor Asim, e ora anche il progetto delle creme di Sanem potrebbe essere rubato dall’agenzia rivale Dream Reklam. La situazione è critica dal momento che, perdere tutti quei soldi, potrebbe voler dire dichiarare nuovamente il fallimento dell’azienda. L’idea di Can, tuttavia, potrebbe rivelarsi quella vincente anche se il fotografo non ha messo in conto che coinvolgere Huma, Mevkibe e Melahat nel nuovo spot sarà tutt’altro che poco rischioso. Nel frattempo, Leyla approfitta di una sua vecchia conoscenza per rubare qualche informazione sul progetto dell’agenzia rivale.

Leyla diventa una spia nella Puntata di Daydreamer del 20 maggio 2021

Il signor Asim non è convinto di affidare la sua preziosa campagna pubblicitaria alla Fikri Harika, dopo il disastroso incontro con il fantomatico Arthur Capello (in realtà Selim sotto mentite spoglie). Ayca ha convinto suo padre a concedere una seconda occasione all’agenzia pubblicitaria, che ora si trova a competere con la rivale Dream Reklam anche per il progetto sulle creme di Sanem. Approfittando di una sua vecchia conoscenza, Leyla decide di rischiare tutto e indagare sulla campagna dei rivali per essere certi di accaparrarsi l’ingaggio. Così, la Aydin diventa una spia provetta e tutti si congratulano con lei per la sua destrezza.

Anticipazioni Daydreamer: Can rischia tutto

Can non può permettere che la Fikri Harika fallisca ancora e, sebbene confuso dai suoi continui vuoti di memoria, il fotografo si impegna per cercare un’idea originale e conquistare il signor Asim. Il Divit vuole un’idea fresca e innovativa per la pubblicità delle creme di Sanem ma, per raggiungere l’obiettivo, dovrà rischiare il tutto per tutto…

Daydreamer Anticipazioni: nuove attrici a Istanbul!

Can vuole creare uno spot dinamico e veritiero, che il pubblico possa apprezzare fino in fondo. Per farlo, il Divit decide di coinvolgere Huma, Mevkibe e Melahat. Le tre donne si mettono immediatamente a disposizione, ma sul set iniziano a comportarsi come tre protagoniste e le riprese saranno ben più complesse di quando ipotizzato.

