Daydreamer Anticipazioni 20 aprile 2021: Sanem in lacrime, Nihat l’ha diseredata!

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 20 aprile 2021, in onda su Canale5. Sanem comunica ai suoi genitori la decisione di partite con Can, ma Nihat non reagisce come previsto.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 20 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Sanem e Can hanno deciso di lasciare la Turchia, allontanandosi da tutti coloro che vogliono mettere la loro relazione, e trascorrere due anni in mare aperto fino a raggiungere le Galapagos. La Aydin è al settimo cielo e anche i dipendenti della Fikri Harika, nonostante dispiaciuti da questa separazione improvvisa, mostrano tutto il loro sostegno a questa avventura d’amore. Can e Sanem si recano a casa Aydin per comunicare la decisione a Nihat e Mevkibe. I due sono sconcertati, non possono sopportare che la loro preziosa figlia diventi lo zimbello del quartiere, partendo per un lungo periodo con un uomo che non è legalmente suo marito. Al culmine della disperazione, Sanem cerca un confronto con Nihat che esplode di rabbia e minaccia di diseredarla se continuerà con il suo proposito.

Sanem e Can pronti a partire nella Puntata di Daydreamer del 20 aprile 2021

Sanem e Can vogliono fuggire insieme, lasciando la Turchia per immergersi in un viaggio avventuroso con la barca del fotografo. Il Divit vuole potare la donna che ama alle Galapagos, esaudendo il suo desiderio più grande, per poi tornare in patria e convolare a nozze. Sanem è al settimo cielo e condivide il progetto di Can, consapevole che la loro storia d’amore è stata rovinata troppo spesso dallo zampino delle persone esterne. Da soli, in mare aperto e lontano dalle pressioni quotidiane, Sanem e Can potranno ritrovarsi per poi trascorrere il resto della loro vita insieme. C’è solo un ostacolo, che la Aydin è decisa a superare con l’appoggio del fotografo: comunicare ai suoi genitori la decisione!

Anticipazioni Daydreamer: Nihat e Mevkibe sotto shock

Sanem e Can decidono di recarsi a casa Aydin, per comunicare a Nihat e Mevkibe la loro decisione. I due, tuttavia, sono cresciuti in un ambiente rigido e tradizionalista e non posso sopportare che la figlia lasci il Paese con un uomo che non è legalmente il marito, portando così disonore su sé stessa e sull’intera famiglia. Nihat e Mevkibe sono sconvolti dalla decisione di Sanem e si infuriano, dichiarando di essere contrari a questo viaggio. La Aydin rinuncerà per amore dei suoi genitori?

Daydreamer Anticipazioni: Nihat caccia Sanem per sempre

Nihat è particolarmente colpito dalla scelta di Sanem e si rifugia in camera da letto, per riflettere sulla decisione della figlia. La Aydin cerca di avere un dialogo, raggiungendolo e spiegandogli le sue ragioni. La scrittrice assicura al padre di essere innamorata di Can e di aver semplicemente rimandato le nozze, così da poter festeggiare con calma dopo che entrambi avranno esaudito il desiderio di scoprire il mondo in un viaggio avventuroso. Nihat, tuttavia, non vuole sentire ragioni e arriva a minacciare Sanem di non riconoscerla più come sua figlia se accetterà di vivere nel peccato.

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Daydreamer dal 19 al 23 aprile 2021.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.