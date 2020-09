Daydreamer Anticipazioni 2 settembre 2020: Can, Sanem e una misteriosa telefonata...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa ci riservano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 2 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio, Can e Sanem saranno protagonisti di una strana telefonata in cui emergerà tutto il loro amore e la loro gelosia.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 2 settembre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 14.45 su Canale5, la Fikri Harika deve occuparsi di una nuova compagna pubblicitaria e Can, visto che le idee scarseggiano, decide di organizzare un campeggio per testare le attrezzature create dal suo cliente e per avere l'ispirazione giusta per il nuovo spot. Intanto Fabbri torna all'attacco con Sanem e la ragazza decide di concedergli un appuntamento – di lavoro – solo dopo aver scoperto che Can uscirà con Gamze. La serata riserverà a entrambi delle sorprese.

Anticipazioni Daydreamer: Una nuova avventurosa campagna per Can e Sanem

Can ha ricevuto un nuovo ingaggio. La Fikri dovrà occuparsi di una nuova campagna pubblicitaria per un'azienda che si occupa di Sport, la Compass Sport. Purtroppo però le idee per lo spot sembrano scarseggiare o comunque sono poco brillanti. Il Divit, da esperto campeggiatore e amante della natura, decide di organizzare un campeggio per tutti i dipendenti dell'azienda e di provare le attrezzature vendute dal loro cliente. Il fotografo è convinto che così facendo riuscirà a scatenare la fantasia dei suoi collaboratori.

Daydreamer Anticipazioni: Fabbri torna alla carica

Fabbri torna alla carica. Dopo aver scatenato l'ira di Can alla festa, l'imprenditore si presenta in azienda per chiedere alla Aydin un incontro per lavorare la loro profumo ma la ragazza gli dice che non sarà disponibile per il fine settimana, visto che è in programma il campeggio. Il francese non demorde e propone a Sanem di vedersi quella stessa sera. La bella stagista gli risponde che prima di prendere impegni per un altro lavoro, deve chiedere il consenso a Can. E così fa, scatenando la reazione stizzita del Divit. La serata prende però una piega inaspettata. Sanem accetta l'appuntamento con Fabbri ma per un motivo ben preciso.

Can, Sanem e una misteriosa telefonata in questa puntata di Daydreamer del 2 settembre 2020

Sanem accetta di dare un appuntamento a Fabbri dopo aver scoperto che Can ha accettato di uscire, quella sera stessa, con Gamze. Un'altra donna tra Can e Sanem, rischia di creare incomprensioni e gelosie. La Aydin è infatti furiosa con il Divit a causa del suo rapporto con la sua vecchia amica. La serata si prevede quindi molto tesa tra i due ma rivelerà dei risvolti inaspettati. Nonostante le previsioni, nessuno dei due si incontrerà con il rispettivo partner ma entrambi fingeranno, in una telefonata, di essere in loro compagnia. La farsa durerà molto poco e prima di darsi la buonanotte sia Can che Sanem scopriranno di essere ancora profondamente gelosi l'uno dell'altra.

