Daydreamer Anticipazioni 2 marzo 2021: Aziz scopre l’inganno di Yigit

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 2 marzo 2021, in onda su Canale5. Aziz sospetta che Yigit stia mentendo a Sanem, per convincerla a partire e mette distanza tra lei e Can.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 2 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Yigit ha comunicato a Sanem una notizia sensazionale: il suo romanzo di debutto è stato accolto favorevolmente dalla critica, che vuole consegnare un premio speciale alla Aydin. La cerimonia si terrà a New York e Yigit prega la scrittrice di riflettere sull’importanza di partecipare all’evento. Sanem è felice, ma allo stesso tempo preoccupata di lasciare la Turchia proprio ora che Can ha fatto ritorno. Per quanto nutra ancora sentimenti di rabbia e frustrazione nei confronti dell’uomo che l’ha abbandonata un anno prima, la Aydin non può celare i sentimenti che riaffiorano impetuosi. Quando Aziz scopre che Yigit e Sanem potrebbero partire insieme, i sospetti sulla buona fede dell’editore si amplificano e il padre dei fratelli Divit decide di fare qualche ricerca sul giovane editore.

Sanem sempre più confusa nella Puntata di Daydreamer del 2 marzo 2021

Sanem ha scoperto che il suo romanzo di debutto, ‘La Fenice e l’Albatro’, ha riscosso un gran successo a livello mondiale. La trame è ispirata alla sua travagliata storia d’amore con Can, che ora è tornato in città e ha deciso di rimanervi per occuparsi della salute del padre Aziz. Il ritorno del Divit ha messo in crisi la Aydin che, dopo aver cercato confronto nell’amica Deniz, sente di dover evitare il suo ex fidanzato per non impazzire di nuovo. Quando Yigit le propone di partire per New York, dove si terrà la cerimonia di consegna del premio che ha ricevuto, Sanem deve riflettere attentamente sulla sua scelta. Se partisse per l’America, infatti, la scrittrice correrebbe il rischio di non trovare più l’uomo che ama ad attenderla al suo ritorno.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem fa un annuncio importante

Aziz, che finge di essere malato per trattenere il figlio Can in città e obbligarlo a riconquistare Sanem, ascolta con interesse le novità che riguardano la scrittrice. La Aydin, infatti, pizzicata a confabulare con Yigit viene interrogata dall’ex padrone della Fikri Harika, che scopre così il prestigioso riconoscimento che Sanem ha ricevuto dalla critica internazionale. Sebbene molto felice per la giovane, Aziz crede che Yigit abbia un secondo fine e vuole vederci chiaro…

Daydreamer Anticipazioni: Aziz indaga su Yigit

Aziz vuole che Can metta da parte l’orgoglio per trovare la felicità con Sanem. Il padre dei Divit si è accorto che tra i due giovani c’è ancora un forte sentimento ed è certo che, con il suo aiuto, la situazione potrà tornare alla normalità nonostante le ferite del passato. L’unico ostacolo per Aziz rimane la continua intromissione di Yigit. Il giovane editore ha un rapporto particolare con Sanem, un legame molto intenso che, tuttavia, sembra essere nutrito quasi interamente dalla sua smania di essere al fianco della Aydin. Per salvaguardare la giovane scrittrice, Aziz decide di investigare su Yigit e scoprire che l’editore sta dicendo tutta la verità!

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.