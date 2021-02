Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 2 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Sanem ha deciso di lavorare con Yigit, sebbene Can le abbia manifestato la sua gelosia nei confronti del fratello di Polen. Decisa a diventare una scrittrice, la Aydin firma il contratto con la casa editrice del suo nuovo spasimante. Mentre Huma continua a screditare Sanem e Leyla, certa che le due sorelle siano indaguate per i preziosi figli, qualcuno vive un momento di forte stress emotivo. Stiamo parlando di CeyCey, che non sa come affrontare Ayhan sulla questione nozze e non deludere la sua dolce nonnina.

Sanem preferisce Yigit nella Puntata di Daydreamer del 2 febbraio 2021

Sanem e Can hanno risolto le incomprensioni e sono tornati insieme, più innamorati che mai. A dividere la coppia, tuttavia, ci sono Polen e Yigit che non hanno intenzione di arrendersi tanto facilmente. Sebbene sia consapevole della gelosia che il Divit nutre nei confronti del nuovo arrivato, la Aydin sceglie di lavorare per Yigit e firmare il suo primo contratto come scrittrice. Sanem, forse poiché troppo ingenua in materia sentimentale, non sospetta che il suo nuovo capo sia invaghito di lei e biasima Can per l’eccessivo senso di possesso che nutre nei suoi confronti. Ora Sanem potrà realizzare il suo sogno, ma ignora che la reazione del suo fidanzato porterà nuove e profonde fratture alla loro storia d’amore…

Anticipazioni Daydreamer: Huma denigra le sorelle Aydin

Huma detesta Sanem e Leyla, fermamente convinta che le sorelle Aydin stiano facendo di tutto per accaparrarsi l’attenzione dei suoi ingenui figli. Dal momento che le due bellissime sorelle appartengono ad un’estrazione sociale notevolmente inferiore a quella della famiglia Divit, la perfida Huma non perde occasione di sottolineare quanto Sanem e Leyla siano inadeguate per i suoi due meravigliosi figli. Peccato che la perfida donna ignori che Can e Emre sono troppo innamorati per far caso a soldi, eredità e costumi.

Daydreamer Anticipazioni: CeyCey sotto scacco

CeyCey non è riuscito a rivelare ad Ayhan la verità sulla proposta di matrimonio. Il bislacco dipendente della Fikri Harika, infatti, ha permesso che la sua fidanzata trovasse gli abiti da cerimonia inviati dalla sua anziana nonnina, senza specificare di aver intenzione di inscenar un finto matrimonio solo per accontentare la sua capostipite. Ayhan è certa che le intenzioni di CeyCey siano sincere e più passano i giorni più l’amico di Sanem si trova stretto tra un mare di bugie. Quando tempo ci vorrà prima che CeyCey esploda?

