Daydreamer Anticipazioni 2 febbraio 2021: la Puntata Serale su Canale5

Daydreamer torna stasera in prima serata su Canale5. Le Anticipazioni della soap rivelano che Can ufficializza il suo rapporto con Sanem davanti ai giornalisti.

Daydreamer torna anche stasera – dopo la puntata giornaliera delle 16.40 - in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.50. Scopriamo insieme quali sono le Anticipazioni degli episodi in onda oggi: Can e Sanem hanno organizzato un cena per far riconciliare i loro genitori e per informarli di essere tornati insieme. La serata però si rivela un disastro. Mevkibe e Huma non smetteranno un minuto di punzecchiarsi. Poco tempo dopo, alla presentazione del libro di cucina di Polen, Can – incalzato dai giornalisti – rivela in pubblico di essere fidanzato e ufficializza così la sua relazione con Sanem. Intanto la ragazza vuole organizzare una festa di compleanno a sorpresa per il compagno ma il Divit fraintende i suoi comportamenti e ribolle di gelosia.

Anticipazioni Daydreamer: Una cena disastrosa

Finalmente Sanem e Can hanno fatto pace e sono tornati insieme. C'è però un problema! Devono immediatamente informare le loro famiglie della grande novità. Decidono quindi di organizzare una cena per far riconciliare i due nuclei famigliari e vincere le ritrosie di Mevkibe e Huma. Purtroppo però le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che la serata sarà disastrosa. Complici la scelta del posto – troppo chic per i coniugi Aydin – ovviamente fatta da Huma e i continui punzecchiamenti della signora alla sua quasi consuocera, la cena finirà in una vera e proprio tragedia. Sanem e Can saranno molto dispiaciuti per quanto accaduto e non potranno fare altro che stringere i denti e sperare che, prima o poi, le cose si sistemino. Ma Huma sembra decisa a non permettere a suo figlio di mischiarsi con gente poco acculturata e di bassa estrazione sociale. Chiama così in suo soccorso Polen.

Uno scoop rischia di distruggere Can e Sanem nella puntata serale di Daydreamer del 2 febbraio 2021

Huma chiama Polen per parlarle del suo nuovo piano per impedire a Can di stare con Sanem. La ragazza accetta di buon grado di dare una mano alla sua ex suocera e si prepara ad affilare le armi. Cercherà di mettere i bastoni tra le ruote all'Aydin in ogni modo e approfitterà della presentazione del suo libro, per dare una zampata su Can. Polen decide infatti di regalare il suo libro al Divit per il suo compleanno. Ma prima che possa godersi quella che per lei sembra essere una vittoria, Can – incalzato dai giornalisti – confesserà di avere una relazione stabile e di essere ufficialmente fidanzato con Sanem, a cui darà un dolce bacio davanti alle telecamere. Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che questa notizia schiafferà Can e Sanem sulle prime pagine dei giornali di gossip, prima che i due ragazzi ne abbiano parlato con le famiglie. Intanto CeyCey è tormentato dal pensiero di sposarsi. Il ragazzo, per far contenta sua nonna, ha finto di essere in procinto di sposarsi. Peccato però che non abbia informato di tutto Ayhan, che crede davvero di diventare sua moglie. I due ragazzi finiranno presto per chiarirsi ma la povera Ayhan ne uscirà distrutta, convinta di essere stata solo presa in giro.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem in ansia per il regalo di Can

Dopo la presentazione del libro, Sanem deve occuparsi del regalo di Can. La ragazza ha intenzione di donare al fidanzato un album di loro fotografie e di passare – come le è stato chiesto – una serata sola con lui. La ragazza mostra il suo lavoro anche a Yigit – con cui ha firmato un accordo - che si dimostra entusiasta e ammette che anche lui vorrebbe un regalo simile da parte della sua fidanzata. Le confessa però anche che Huma ha intenzione di organizzare una festa a casa Divit e la spinge a risolvere in fretta la cosa. Sanem si mette subito in moto ma prima che possa fare qualcosa, si ritrova davanti Can, pronto a portarla a pranzo. Sanem, per non fargli scoprire nessuna sorpresa, finge di avere un pranzo di lavoro con Yigit, che le regge il gioco. La cosa non piace per nulla al bel fotografo che, vedendo l'atteggiamento strano della compagna, comincia a provare una forte gelosia.

Trame e Anticipazioni Daydreamer: Leyla lascia Osman

Intanto Leyla ha preso una decisione definitiva: lasciare Osman. La ragazza non può più mentire a se stessa. Non ama il suo amico e non riesce a togliersi dalla testa Emre. Leyla non sa però come informare i suoi genitori della scelta che ha appena fatto e cerca di prendere tempo. Il suo nervosismo è però palese, aumentato dalla presenza di Melis. La giovane segretaria, che prenderà il suo posto alla Fikri Harika, non stacca gli occhi di dosso al Divit. La cosa manda in bestia la bella Aydin e lo stesso Emre, per far vacillare l'algida sua ex collaboratrice, finge di non disdegnare l'interesse della nuova arrivata. La tensione si taglia con un coltello.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.