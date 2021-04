Daydreamer Anticipazioni 2 aprile 2021: Yigit spia Sanem

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 2 aprile 2021, in onda su Canale5. Yigit trova una buona scusa per spiare Sanem, mentre lei è alla ricerca della collana. Huma si scontra con Mihriban.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 2 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Consapevole di essere stato rifiutato da Sanem e di non essere un ospite benvoluto nella tenuta di Mihriban, Yigit trova una scusa per avvicinarsi alla Aydin e spiarla da lontano. Nel frattempo, la scrittrice è ancora alla ricerca della collana perduta e Can la stuzzica, convinto che riuscirà a farle confessare di aver custodito per tutto quel tempo il suo anello di fidanzamento. Proprio mentre Sanem inizia a intuire che dietro la scomparsa della collana si cela il suo ex fidanzato, Huma e Mevkibe si danno allo shopping sfrenato. Il destino, tuttavia, gioca brutti scherzi e la madre dei fratelli Divit si troverà faccia a faccia con la sua rivale, dando vita ad uno scontro infuocato.

Yigit torna da Sanem nella Puntata di Daydreamer del 2 aprile 2021

Sanem ha rifiutato la proposta di matrimonio di Yigit, chiedendo all’amico di tenersi a distanza per qualche tempo. La Aydin, infatti, sa che l’editore è molto innamorato e non vuole ferire i suoi sentimenti. Ignara del fatto che Yigit stia tramando alle sue spalle con Cemal, Sanem si impegna nella ricerca della collana ma improvvisamente alla tenuta di Mihriban fa il suo ingresso il fratello di Polen. Con la scusa di dover parlare con Bulut, Yigit spia da lontano la donna che ama, meditando sulla sua prossima mossa per riconquistarla.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem continua le ricerche

Sanem ha perso la sua preziosa collana ed è disperata. La giovane scrittrice si è addormentata dopo la festa organizzata da Deren, e si è svegliata senza il prezioso pendente al collo. La Aydin non sa che è stato Can a sottrarle l’anello di fidanzamento, con l’intenzione di costringerla ad ammettere i suoi sentimenti, e continua la sua ricerca sempre più disperata. Quando il Divit inizia a farle una serie di domande, tuttavia, Sanem si rende conto che il suo ex fidanzato potrebbe essere implicato nella sparizione della collana.

Daydreamer Anticipazioni: Huma VS Mihriban

Mevkibe, in crisi, si è lasciata aiutare da Huma. La madre dei fratelli Divit è un guru in fatto di stile, e si è offerta di fare shopping con la consuocera per trovare il giusto look e attirare, nuovamente, l’attenzione di Nihat. Mentre sono immerse in vestiti e scarpe, le due vengono sorprese dall’arrivo di Aziz e Mihriban, che vogliono fare compere per lavorare insieme alla tenuta. Inevitabilmente, scoppia una lite feroce tra le due donne di Aziz, che viene sedata con estrema difficoltà dai presenti.

