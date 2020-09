Daydreamer Anticipazioni 19 settembre 2020: Can a Sanem, "Tu sei la mia ragazza!"

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 19 settembre 2020, in onda su Canale5. Nelle trame dell'Episodio, Can e Sanem rompono l'amicizia per tornare finalmente insieme.

Daydreamer torna su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata del 19 settembre 2020. Nelle Trame dei due Episodi in onda alle 14.10, Aylin cancella il file della presentazione della Compass Sport ma Sanem riesce comunque a presentare con successo il progetto della Fikri Hrika. Poco dopo, sempre per colpa della Yuksel, rimane chiusa in bagno. Can riesce a salvarla e i due decidono di abbandonare il loro patto di essere solo amici e di fidanzarsi. Intanto tra Leyla ed Emre scatta un bacio. Al ritorno in ufficio, la mattina dopo, Can dà a Sanem una promozione e Deren e Guliz storcono il naso; le due sono convinte che la ragazza abbia ottenuto il nuovo ruolo solo grazie al suo rapporto con il Divit. Osman ottiene una parte in un film mentre Muzo continua la sua folle corsa al successo.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem salva la Fikri Harika

Nella puntata di Dadyreamer del 13 settembre 2020, abbiamo lasciato i nostri protagonisti alla festa per la presentazione della Compass Sport. Sanem sta per fare il suo discorso, per mostrare a tutti il progetto che la Fikri Harika ha curato, per la pubblicità del noto marchio sportivo ma qualcosa va storto. Sul pc è scomparso il file con le slides per la proiezione e la Aydin non sa come fare. Si tratta ovviamente del piano subdolo di Aylin, che sta cercando di sabotare la serata per far fare una brutta figura ai suoi nemici. Ma Sanem, più furba di lei e preparata sull'argomento, riesce a fare un discorso magnifico anche senza il supporto grafico. Tutti in sala sono entusiasti e scende addirittura qualche lacrimuccia.

Sanem e Can amicizia rotta in questa puntata di Daydreamer del 19 settembre 2020

Il piano di Aylin non ha funzionato e Sanem è riuscita a presentare il progetto per la Compass Sport, con grande successo. La Yuksel ha però altro in mente e con la complicità di una cameriera, fa finire la Aydin nuovamente nei guai. La complice della bellissima manager fa cadere dello champagne sul vestito di Sanem, che corre in bagno per pulirsi prima di seguire Can a un'altra festa, organizzata in onore di Mackinnon. Purtroppo però rimane chiusa in bagno e i suoi tentativi di uscire si rivelano completamente vani. Per fortuna che Can, accortosi della sua strana e prolungata assenza, decide di andarla a cercare. Il ragazzo la trova incastrata nella finestra e l'aiuta a uscire. Una volta salvata la poverina, i due si guardano dritti negli occhi e capiscono di non aver mai smesso di amarsi. Rotta l'amicizia, si ritrovano a essere nuovamente una coppia.

Anticipazioni e Trame Daydreamer: Deren e Guliz contro Sanem

Can e Sanem ritornano alla festa insieme e decidono di non partecipare alla serata in onore di Mackinnon; abbandonano invece il party per passare un po' di tempo insieme. Anche Leyla ed Emre lasciano la sala insieme e nel viaggio di ritorno verso casa Aydin, il ragazzo si lascia finalmente andare e bacia la sua segretaria. Per Leyla è finalmente la conferma che lei piace davvero al Signor Emre. Intanto Aylin insinua in Deren e Guliz, il dubbio che Sanem stia facendo il doppio gioco. La perfida fa notare che la ragazza ha molto potere su Can e che per questo potrebbe scalzare Deren dal suo posto di lavoro. Le parole della Yuksel risuonano il giorno dopo nella mente delle due ragazze, quando il bel fotografo informa la Fikri che Sanem è stata definitivamente assunta e che è diventata una copywriter a tutti gli effetti.

Daydreamer, ecco cosa succederà nella puntata di sabato: I pettegolezzi mettono nei guai la famiglia Aydin

Sanem è felice della promozione e vorrebbe abbracciare Can. I due ragazzi hanno però deciso di non rivelare ancora a nessuno del loro rapporto e devono cercare di non destare sospetti. Intanto però i pettegolezzi su di loro cominciano a fioccare e senza che possano farci nulla, anzi continuano a volersi ritagliare dei momenti per loro, tanto che organizzano una serata in cucina tra buon cibo, baci e carezze. Purtroppo però le cose non vanno altrettanto bene a casa Aydin. Mevkibe, messa in allarme da Melahat, comincia a sospettare che le sue figlie la stiano ingannando e a sentire i pettegolezzi che circolano nel quartiere su Sanem e Leyla. La signora non è per nulla contenta; il buon nome e la pudicizia delle ragazze è in pericolo. Attenzione, sarà proprio questo particolare a spingere, nelle prossime puntate di Daydreamer, Sanem e Can a fare un grande passo ma intanto ci sarà ancora da risolvere una brutta situazione: un ladro si intrufolerà in casa Aydin!

Scopri le Anticipazioni delle Trame di Daydreamer dal 13 al 19 settembre 2020