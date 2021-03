Daydreamer Anticipazioni 19 marzo 2021: Deren, CeyCey e Muzzo finiscono in prigione!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 19 marzo 2021, in onda su Canale5. Mentre Can e Sanem fanno pace, i dipendenti della Fikri Harika vengono accusati di aver contraffatto le creme da Ceren, e finiscono tutti in prigione.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 19 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Superato l’imbarazzo iniziale, Sanem e Can iniziano ad avvicinarsi e a godersi la gita in barca. Il Divit sorprende la sua ex fidanzata con un regalo inaspettato, che simboleggia il suo amore mai sopito, e la Aydin di scioglie arrivando a chiedere scusa a Can. La scrittrice, infatti, si sente in colpa per aver cercato di cambiarlo, mentre lui è dispiaciuto per la sua gelosia eccessiva. Nel frattempo, spinto da Yigit, Ceren ha denunciato i dipendenti della Fikri Harika per contraffazione. Nella tenuta di Mihriban irrompe la polizia, che arresta Deren, CeyCey, Muzzo e Deniz, scortandoli dietro le sbarre.

Can fa un dono inaspettato a Sanem nella Puntata di Daydreamer del 19 marzo 2021

L’iniziale ira di Sanem, costretta a seguire Can al largo con la sua imbarcazione, va scemando ora dopo ora. La Aydin, infatti, è segretamente felice di poter stare così vicina al suo ex fidanzato senza dover sopportare gli sguardi indiscreti di amici e familiari che vorrebbero indagare sui suoi sentimenti. Quando Can dona a Sanem un particolare ornamento per i capelli che raffigura un albatro, il ghiaccio si scioglie del tutto e la coppia si gode la gita in barca arrivando anche a chiedersi scusa reciprocamente per gli errori del passato. Dopo questa esperienza, Can e Sanem non potranno più nascondere l’amore che li lega… Almeno non troppo a lungo!

Anticipazioni Daydreamer: “Siete tutti in arresto”

Yigit ha deciso di vendicarsi per essere stato rifiutato, colpendo Sanem nel profondo e impedendole di vendere la sue amate creme. L’editore si è recato al negozio della moglie di Ceren, suggerendo al rivale della Aydin di dimostrare alla polizia di non essere lui ad aver contraffatto la formula originale. Dal momento che la moglie di Ceren ha nascosto il marchio di Sanem, infatti, non sarà facile per la scrittrice poter dimostrare che la donna l’ha ingannata e che non è stata lei a fare altrettanto. Mentre i dipendenti della Fikri Harika sono impegnati a replicare gli ungenti prima di un’importante consegna, la polizia irrompe nella tenuta di Mihriban...

Daydreamer Anticipazioni: i dipendenti della Fikri Harika in galera

CeyCey, Muzzo, Deniz e Deren sono impegnati a replicare le formule di Sanem, che è sparita nel nulla insieme a Can lasciandoli alle prese con una consegna molto importante. Proprio quando i dipendenti della Fikri Harika hanno raggiunto un risultato soddisfacente, la polizia fa irruzione nel laboratorio artigianale e intima a tutti di alzare le mani in alto, perché sono in arresto. Sotto shock, gli amici della Aydin capiscono che dietro a questa denuncia infondata c’è lo zampino di Ceren che è riuscito a convincere le forze dell’ordine a schierarsi dalla sua parte. Quanti anni dovranno scontare dietro le sbarre per il reato di contraffazione?

