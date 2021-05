Daydreamer Anticipazioni 19 maggio 2021: Selim è un truffatore, Melahat in pericolo…

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 19 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Melahat è ufficialmente una ricca ereditiera e i soldi sembrano averle dato già alla testa. L’atteggiamento della pettegola parrucchiera infastidisce Mevkibe e incuriosisce Selim, che finalmente svela il vero motivo che lo ha portato a tornare a Istanbul. L’uomo è in grave difficoltà economica e ha cercato di circuire Huma e Mihriban senza troppo successo. Ora Melahat è in pericolo, perché Selim ha intenzione di ingannarla e fuggire con il malloppo.

Selim svela il suo piano nella Puntata di Daydreamer del 19 maggio 2021

Selim è diventato parte integrante delle avventure di Sanem e Can, da quando la giovane scrittrice ha sperato che l’uomo potesse interpretare Arthur Capello. L’affare si è rivelato essere un disastro, ma Selim non si è perso d’animo e ha continuato a gravitare intorno a Huma e Mihriban, intensificando la rivalità tra le due donne al punto di spingere Aziz a fuggire dal Paese. La notizia dell’improvvisa fortuna ereditata da Melahat farà finalmente luce sulla vera natura di Selim.

Anticipazioni Daydreamer: Selim è un truffatore

Selim si è presentato come un uomo distinto, legato all’amicizia con Huma e Mihriban. In realtà, l’uomo è decisamente a corto di soldi e vuole trovare qualcuno che gli ceda una grossa somma di denaro, così da saldare i suoi debiti. Selim ha provato a circuire Huma senza troppo successo, dal momento che da quando la Fikri Harika ha fallito la madre dei fratelli Divit non gode di particolare benessere economico. È arrivato, dunque, il momento di cambiare preda e Melahat sembra perfetta per assicurarsi un colpo da vero maestro!

Daydreamer Anticipazioni: Melahat in pericolo

Melahat è un’ereditiera poco incline alla sobrietà. La donna ha accolto con stupore la notizia di aver ricevuto una grossa somma di denaro e ora fatica contenersi, suscitando l’antipatia di Mevkibe. Nel frattempo, Selim sfodera tutte le sue qualità di corteggiatore e inizia a circuire Melahat nella speranza di sottrarle tutta l’eredità.

