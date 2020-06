Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della soap Daydreamer - Le Ali del Sogno dell'episodio di venerdì 19 giugno 2020. Ecco cosa succederà nella Puntata in onda su Canale5.

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Daydreamer per la puntata di venerdì 19 giugno 2020. Nell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.45, il viaggio ad Agva si sta rivelando più complicato e imbarazzante del previsto. Can è riuscito a rintracciare Arzu e la modella non nasconde di essere attratta da lui. Sanem è gelosissima e cerca di sabotare il loro incontro sia per portare a termine il piano di Emre che per soddisfazione personale. Intanto Leyla continua ad aver paura di essere stata licenziata mentre i suoi genitori cercano un compratore per il loro negozio.

Sanem cerca di sabotare l'incontro con Arzu nella puntata di Daydreamer del 19 giugno 2020

L'imbarazzante viaggio ad Agva con Can, ha messo in difficoltà Sanem. La ragazza non si aspettava certo di finire in una stanza d'hotel insieme al suo capo e nemmeno di dover inventare di tutto affinché il Divit non incontri Arzu. La ragazza ha escogitato una finta gita in barca e ha allontanato dal resort la modella insieme alla sua assistente. A Can dice però che la bellissima è fuori per un giro in bici e il fotografo si mette subito in sella per raggiungerla. Sanem è costretta a seguirlo e i due passano una bella mattinata insieme. È chiaro che tra loro ci sia una grande alchimia.

Daydreamer Anticipazioni: Can salva la vita a Sanem

Il giro in bici arriva sino alla scogliera di Agva dove Sanem viene rapita dalla bellezza del mare. La ragazza però rischia di scivolare e di finire giù ma Can la salva e tra loro si crea una nuova situazione intima e di forte imbarazzo. Al ritorno in hotel Arzu è nella hall e la Aydin non può fare nulla per evitare che il suo capo le parli e cerchi di convincerla a stracciare il suo accordo con Aylin. Durante la chiacchiera, la modella rivela al fotografo di non poter lavorare con lui a causa del ricatto della sua rivale ma Can le consiglia di mettere lei stessa le sue foto sui social e di utilizzarle per farsi ancor più pubblicità.

Anticipazioni Daydreamer: Arzu decide di lavorare con Can ma Sanem è gelosa

Il piano di Can si rivela un successo e Arzu è felice di essersi liberata di Aylin. Ora può lavorare con la Fikri Harika e stare a contatto con il fotografo, di cui è fortemente attratta. La modella non smette un attimo di essere svenevole con lui, scatenando la gelosia di Sanem. La Aydin, per una volta, è felice di dover sabotare la missione di Can e fa di tutto per allontanare Arzu da lui. Il Divit si accorge di questo strano comportamento e ne è felice.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem allontana Can

Can ha intuito che Sanem è gelosa di Arzu e ne è felice. Il fotografo desidera passare più tempo con la sua assistente improvvisata e lascia la modella in bianco, abbandonandola dopo la loro cena. Raggiunge invece la Aydin in spiaggia e i due passano una serata molto romantica, interrotta però dalla stessa Sanem. La giovane è infatti convinta che Can sia un uomo cattivo – così le sta facendo credere Emre – e lo allontana da lei. Il viaggio di ritorno a Istanbul sarà pieno di tensione tra i due... fino a quando la macchina di Can non entrerà nel quartiere di Sanem. Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che ne vedremo delle belle. Leyla intanto continua a essere preoccupata per la sua sorte ma una sorpresa sta per cambiarle completamente l'umore!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45