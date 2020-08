Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer, per la puntata del 19 agosto 2020. Nell'episodio in onda alle 14.45 su Canale5, nel quartiere degli Aydin circola la voce che Sanem sia stata presa di mira dalla mafia e Muzzaffer promette di proteggere la ragazza. Intanto Can incontra Murat, un suo vecchio compagno di scuola e direttore generale della YRT Holding. Il manager informa il Divit che qualcuno nella sua azienda ha tentato di corrompere il direttore amministrativo della sua società e si rifiuta di firmare qualsiasi contratto. Can, furioso, capisce che dietro a tutto questo c'è lo zampino di Emre.

La mafia contro Samen in questa puntata di Daydreamer del 19 agosto 2020

Le voci circolano veloci nel quartiere della famiglia Aydin. Basta infatti una frase mal detta o sentita a metà, per far scatenare i pettegolezzi. Ancora una volta Sanem torna nell'occhio del ciclone e stavolta tutti i suoi concittadini credono che si sia messa nei guai con la mafia. Melahat fraintende infatti un discorso tra Sanem e Leyla e comincia a raccontare in giro che la giovane figlia di Nihat e Mevkibe sia tormentata da un uomo potente. Muzzaffer, in allarme, decide di difendere la sua amata da chiunque cerchi di metterla in pericolo e finisce per prendere un grosso granchio. Comincerà a seguire l'autista di Fabri, appena ritornato a Istanbul con un preciso obiettivo.

Daydreamer Anticipazioni: Can contro Emre

Tra Can e Sanem è finita e anche Emre ne sta pagando le conseguenze. Nonostante il ragazzo abbia mentito e non abbia rivelato tutta la verità al fratello, i Divit sono in rotta di collisione. Can infatti non si fida più del suo adorato fratellino e comincia a sospettare che abbia tramato alle sue spalle in altre occasioni. La conferma arriva quando Murat, il direttore della YRT si presenta alla Fikri Harika e racconta a Can che qualcuno, nella sua azienda, ha tentato di corrompere il loro direttore amministrativo con una bustarella. Scoperto l'inganno, Murat è costretto a strappare il contratto con la Fikri e a denunciarla per corruzione. Can capisce immediatamente che dietro a tutto questo c'è lo zampino di Emre, che confessa tutto!

Anticipazioni Daydreamer: Il ritorno di Fabri

La Fikri Harika è nei guai. Emre ha tentato di corrompere un dirigente della YRT e ha mandato l'azienda in bancarotta. I clienti, scoperti i loschi traffici della compagnia pubblicitaria, stanno recedendo dai loro contratti e Can non sa come poter arginare tutto questo. Sanem è in pena per il suo amore mentre Aylin gongola! Finalmente il suo rivale è fuori dai giochi ed Emre potrà essere il suo socio a tutti gli effetti. Intanto a Istanbul è tornato Fabri. Il manager ha un preciso scopo ma Muzzaffer rischia di rovinare tutto, scambiando l'autista del francese come un componente del gruppo mafioso che tormenta Sanem. Ne vedremo delle belle!

