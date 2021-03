Daydreamer Anticipazioni 18 marzo 2021: Yigit fa arrestare Sanem

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 18 marzo 2021, in onda su Canale5. Mentre alla Fikri Harika tentato di replicare le creme di Sanem, rapita da Can, Yigit tradisce la scrittrice.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 18 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can ha rapito Sanem, portandola al largo con la sua imbarcazione, per costringerla a chiarire la loro situazione. Mentre la Aydin è lontana, i dipendenti della Fikri Harika si rendono conto di essere a corto di creme proprio a poche ore dalla scadenza di un’importante consegna. Così, Deren, Bulut, Muzzo e CeyCey provano a replicare le formule segrete dell’amica, sperando di riuscire a terminare in tempo il lotto e non perdere credibilità con i clienti. Nel frattempo, Yigit è furioso per essere stato rifiutato da Sanem e decide di tradirla, recandosi al negozio della moglie di Ceren per suggerire di passare alle vie legali contro la scrittrice. Per Leyla e Emre è un momento magico: la coppia ha deciso di allargare la famiglia e vuole festeggiare con i genitori invitandoli ad una lezione di tango. I due innamorati, tuttavia, ignorano che Huma li sta seguendo da lontano con l’intenzione di separare Aziz e Mihriban.

La Fikri Harika sull’orlo del fallimento nella Puntata di Daydreamer del 18 marzo 2021

Can ha rapito Sanem, portandola al largo della costa con la sua imbarcazione. Il Divit è deciso a parlare con la sua ex fidanzata, per scoprire se tra loro due può ancora esserci un futuro e, per farlo, si è visto costretto ad allontanarla da eventuali distrazioni. Mentre la coppia si trova in mezzo al mare, la nuova Fikri Harika è nei guai. Sanem, infatti, avrebbe dovuto completare un lotto di creme per un importante fornitore e ora che è sparita nessuno sa come replicare le formule della scrittrice. Deren chiede a Bulut, Muzzo, CeyCey e Deniz di aiutarla a creare le creme mancanti per non perdere il cliente ma il risultato non sarà esattamente quello sperato…

Anticipazioni Daydreamer: Yigit consegna Sanem al nemico

Yigit è furioso: Sanem lo ha rifiutato, nonostante la proposta di matrimonio fosse sincera e molto romantica. L’editore è stato allontanato dalla scrittrice, che gli ha chiesto di evitare per qualche giorno la tenuta in modo da far scemare l’imbarazzo che si è creato tra loro. Spinto dal desiderio di vendetta, Yigit si reca nel negozio della moglie di Ceren, alla quale è stato proibito di vendere le creme di Sanem a suo nome con la forza. Yigit suggerisce alla coppia di sporgere denuncia contro la Aydin, dimostrando che è lei ad aver copiato la formula delle creme! Un vero e proprio colpo di scena, che avrà conseguenze disastrose per la Fikri Harika.

Daydreamer Anticipazioni: Huma pedina Aziz e Mihriban

Leyla e Emre hanno deciso di allargare la famiglia, sperando di essere benedetti dall’arrivo di un figlio. La coppia, più innamorata che mai, non si lascia abbattere dalle difficoltà economiche e vuole festeggiare l’importante indecisione con i loro familiari. Leyla e Emre inviato Nihat, Mevkibe, Aziz e Mihriban ad una lezione di tango e tutti accettano volentieri, ignari che Huma sta pedinando il suo ex marito in cerca di un modo per allontanarlo dalla sua rivale.

